Perrita dio a luz a seis cachorros en la calle: policías les construyeron un refugio

La Policía de Tolima y la comunidad construyeron un refugio con materiales reciclados para proteger a Saltarina y sus cachorros. Foto: Departamento de Policía Tolima

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Una perrita llamada Saltarina y sus seis cachorros recibieron ayuda de la Policía Nacional luego de que fueran encontrados a la intemperie, expuestos a las condiciones climáticas, en el corregimiento de Santiago Pérez, municipio de Ataco, Tolima.

De acuerdo con información publicada por la Policía de Tolima en sus redes sociales, uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental atendieron el llamado de la comunidad para auxiliar a la perrita, que había dado a luz recientemente y permanecía junto a sus crías sin un lugar adecuado para resguardarse.

Tras llegar al sitio, los policías, con el apoyo de habitantes de la zona, coordinaron la atención médico-veterinaria para Saltarina y sus seis cachorros, con el propósito de verificar su estado y garantizar su bienestar.

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Además de recibir atención, la familia canina obtuvo un espacio para protegerse de la lluvia, el sol y otras condiciones del clima. Según explicó la institución, los uniformados y la comunidad construyeron un pequeño refugio con materiales reciclados, que posteriormente fue instalado frente a la subestación de Policía del corregimiento.

La iniciativa permitió que la madre y sus cachorros contaran con un lugar seguro. La policía destacó que esta acción hace parte de su trabajo en favor de la protección y el bienestar de los animales y resaltó la importancia de la colaboración entre las autoridades y la ciudadanía.

“Seguimos reafirmando nuestro compromiso con la protección de los seres sintientes, promoviendo el respeto por la vida y el trabajo articulado con la ciudadanía para construir un Tolima más solidario y protector”, señaló la Policía de Tolima en la publicación en la que dio a conocer el caso.

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En redes sociales, diferentes usuarios resaltaron la acción gracias al trabajo conjunto entre la comunidad y los uniformados.

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