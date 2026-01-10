Perrita fue adoptada por la veterinaria que salvó su vida: “la cuidó en cada etapa”

Perlita pasó de paciente a familia al ser adoptada por la veterinaria que sanó sus heridas. Foto: @adopta_con_responsabilidad

Luego de varios meses de seguimiento y recuperación, el caso de Perlita, una perrita que sufrió graves quemaduras tras quedar atrapada bajo un vehículo, por fin tuvo un desenlace positivo. La organización Adopta con Responsabilidad, dedicada al rescate de animales en condición de vulnerabilidad en Bogotá y Soacha, confirmó que la cachorra ya fue adoptada y hoy vive en un hogar definitivo.

La historia de Perlita fue dada a conocer por este medio en julio de 2025. En ese momento, el refugio relató que la perrita, en su intento por resguardarse del frío, se había refugiado debajo de un carro estacionado. Sin que nadie advirtiera su presencia, el motor fue encendido y las quemaduras que sufrió comprometieron gran parte de su cuerpo. Perlita no podía caminar, presentaba heridas de gravedad y su estado de salud era crítico. Como ocurre con muchos animales en condición de calle, no tenía una familia ni alguien que respondiera por su vida.

Sin embargo, Perlita no quedó sola. Personas solidarias la trasladaron de urgencia a una veterinaria, desde donde se activó una red de apoyo en compañía de Adopta con Responsabilidad. El equipo decidió asumir su caso al ver sus ganas de vivir y comenzó un proceso de recuperación largo, doloroso y exigente.

Durante semanas, Perlita enfrentó curaciones bajo sedación, tratamientos médicos y una alimentación diseñada para ayudarla a sanar. El proceso no solo fue físicamente complejo para ella, sino también emocionalmente retador para quienes la acompañaron.

La constancia, el acompañamiento y el apoyo ciudadano marcaron la diferencia. Donaciones, mensajes y difusión permitieron que Perlita avanzara paso a paso hasta superar las secuelas del accidente. Cuando su recuperación lo permitió, llegó el momento más esperado: encontrar una familia.

Ese final llegó de la mano de quien estuvo a su lado en los momentos más difíciles. Perlita fue adoptada por la veterinaria que la cuidó durante todo el proceso “Ella estuvo en los momentos difíciles y decidió que este camino no terminaba con la recuperación, sino con una familia”, indicó la organización en sus redes sociales.

Desde Adopta con Responsabilidad celebraron la adopción como el cierre más bonito de un rescate que se construyó colectivamente desde el 30 de mayo de 2025. La historia de Perlita se convierte en un recordatorio de que la persistencia, el compromiso y la empatía pueden cambiar el destino de los más vulnerables.

