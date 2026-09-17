Perrita fue devuelta al refugio y solo miraba por un hueco cómo adoptaban a los demás

Su timidez y las percepciones sobre su raza la mantuvieron relegada durante mucho tiempo. Según explicó Angel Cox, voluntaria del centro, el can resultaba ser sumamente…

En el refugio Spartanburg Humane Society, la calma de Chauncey contrastaba a diario con el bullicio habitual del lugar. Mientras otros animales ladraban y saltaban para llamar la atención de los visitantes, ella prefería asomar únicamente la cabeza por un pequeño orificio de su puerta, observando en silencio cómo sus compañeros eran adoptados y partían con nuevas familias.

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Su timidez y las percepciones sobre su raza la mantuvieron relegada durante mucho tiempo. Según explicó Angel Cox, voluntaria del centro, el can resultaba ser sumamente tímido al principio, aunque revelaba un carácter afable una vez que entraba en confianza. Quienes interactuaban con ella conocían su naturaleza dulce y leal; sin embargo, tras ser adoptada en una ocasión, fue devuelta al refugio por razones ajenas a su comportamiento, regresando a su rutina de espera frente a la rejilla.

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El giro decisivo ocurrió a través de las redes sociales. Una publicación en Facebook permitió que su historia alcanzara a la persona indicada, quien reconoció el potencial afectivo de la mascota más allá de su reserva inicial. La propia Cox señaló que el animal logró conquistar a su adoptante de manera natural gracias a su gentileza. Con esta adopción definitiva, Chauncey deja atrás la incertidumbre del albergue para iniciar una nueva etapa junto a su familia permanente.

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