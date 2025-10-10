Un fin de semana para cuidar a su mascota: esterilización, vacunación y mucho más

Escucha este artículo
La Alcaldía Local de Chapinero, en Bogotá, invita a los ciudadanos a participar en las actividades que se desarrollarán este puente festivo en el marco de la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal 2025.
La programación incluye desde brigadas veterinarias, jornadas de esterilización, avistamiento de aves y hasta una feria de servicios. “Buscamos promover el amor, el respeto y la tenencia responsable de los animales de compañía, así como la conexión con la naturaleza y la biodiversidad de la localidad”, dicen desde la entidad.
Programación de las actividades
- Brigada médico veterinaria.
Fecha: Viernes 10 de octubre, 5:00 p.m.
Lugar: Parque El Virrey, Chapinero.
- Jornada gratuita de esterilización.
Fecha: Sábado 11 de octubre, 8:00 a.m.
Lugar: CAI Granada, carrera 4#64-22
- Feria de servicios.
Fecha: domingo 12 de octubre, 10:00 a.m.
Lugar: Plazoleta Mapfre, carrera 14 #96-59
