Un fin de semana para cuidar a su mascota: esterilización, vacunación y mucho más

Las actividades se realizarán este 11 y 12 de octubre en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Le contamos cómo acceder a los servicios.

10 de octubre de 2025 - 11:36 p. m.
Esta es una jornada pensada para el bienestar de los animales de compañía.
Foto: Alcaldía de Bogotá
La Alcaldía Local de Chapinero, en Bogotá, invita a los ciudadanos a participar en las actividades que se desarrollarán este puente festivo en el marco de la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal 2025.

La programación incluye desde brigadas veterinarias, jornadas de esterilización, avistamiento de aves y hasta una feria de servicios. “Buscamos promover el amor, el respeto y la tenencia responsable de los animales de compañía, así como la conexión con la naturaleza y la biodiversidad de la localidad”, dicen desde la entidad.

Programación de las actividades

  • Brigada médico veterinaria.

Fecha: Viernes 10 de octubre, 5:00 p.m.

Lugar: Parque El Virrey, Chapinero.

  • Jornada gratuita de esterilización.

Fecha: Sábado 11 de octubre, 8:00 a.m.

Lugar: CAI Granada, carrera 4#64-22

  • Feria de servicios.

Fecha: domingo 12 de octubre, 10:00 a.m.

Lugar: Plazoleta Mapfre, carrera 14 #96-59

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

