Perrita murió luego de que, al parecer, fuera golpeada y arrojada a un río en Antioquia

La Negra, como era conocida por la comunidad, había dado a luz hace tan solo 10 días a estos cachorros que se encuentran en proceso de recuperación y pronto serán dados en adopción. Foto: Facebook

Consternados se encuentran los habitantes del municipio de Maceo, subregión del Magdalena Medio, en el departamento de Antioquia, tras conocerse el caso de la muerte de La Negra.

Leer: Perrita embarazada murió luego de ser atacada con un machete en Valle del Cauca

Esta canina fue encontrada el pasado 21 de julio en un río de la zona con algunas señales de maltrato como golpes y una cuerda alrededor de su cuerpo.

“Me siento muy triste y confundido, no es posible que se siga matando a seres sintientes y con derechos como nosotros. El llamado es a no matarlos. Y si no los puede querer, entonces deja que ellos sigan su camino”, señaló Egdar Cadavid, animalista y residente del municipio a través de Facebook.

De acuerdo con el defensor de los animales, La Negra cuidaba el sector donde se encuentra la construcción de una variante y vivía en un puesto de control, donde le daban comida. “Ella vivía aquí saliendo del pueblo. Era muy cuidadora del sector y era muy querida por todos”, indicó Cadavid a La Red Zoocial.

Leer: ¿Cuántos años viven los perros y los gatos?

Diez días después de tener a sus crías, La Negra desapareció, “nosotros dijimos, bueno, de pronto vuelve, pero sí se nos hizo raro, cuando el viernes pasado, a eso de las 9:30 de la mañana me llamaron y me dijeron que habían visto a la perrita cerca a la quebrada, fui y vi que era La Negra”, cuenta el hombre.

Aunque no han podido dar con el paradero del responsable, Edgar indica que La Negra murió de una manera muy triste. “Ella sí era un poco agresiva, pues cuidaba su territorio, yo creo que por eso alguien la amarró de la nuca y la cogió a palo, porque ella trató de defenderse” explicó en entrevista.

Leer: Protestas y presuntos sobrecostos: lo que ha demorado la construcción del CBA de Tunja

Los habitantes de Maceo, realizaron días después una protesta en rechazo a tantos casos de maltrato animal, donde algunos habitantes del municipio marcharon con pancartas para pedir protección a perritos como La Negra.

“No es el primer caso que ocurre en el municipio, incluso los niños hablaron durante la marcha y también rechazaron lo que pasó”, indicó Cadavid.

Leer: ¿Su vecino lo puede denunciar por los ladridos de su perro?

Los cachorritos, por su parte, se encuentran en hogares de paso mientras encuentran una familia que los ame para toda la vida. “Aunque nosotros los cuidamos muchísimo, se nos murió uno porque es muy difícil mantener a estos seres tan pequeños sin su madre, entonces estamos hablando de un doble crimen, porque murió La Negra, pero también uno de sus cachorros”, concluyó el hombre.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el caso que tiene conmocionada a la comunidad.

Leer: Toxoplasmosis en gatos: ¿realmente afecta a las mujeres embarazadas?

GELMA es el grupo de la Fiscalía General de la Nación encargado de investigar y judicializar los casos relacionados con agresión contra animales a nivel nacional. Para denunciar un caso de agresión contra animales, puede realizar los siguientes pasos:

Si usted conoce algún caso de maltrato animal, denúncielo llamando a la línea celular 122, la línea nacional gratuita 018000 91 97 48 y en Bogotá al 5702000 (opción 7).

La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Nacional, habilitó una opción en ADenunciar, para que a través de este canal, la ciudadanía también pueda interponer sus denuncias.

Leer: ¿Cómo saber si mi gato sufre de ansiedad?

En Bogotá:

Recuerde que si tiene conocimiento sobre un presunto caso de maltrato animal puede denunciar a través de la Línea 123 y el Escuadrón Anticrueldad del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá asistirá el caso.

La Alcaldía afirma que se deben tener los siguientes datos para poder realizar la denuncia: 1) dirección exacta de los hechos, barrio y localidad, 2) descripción del caso a denunciar y 3) registro fotográfico y/o vídeo corto (si es posible).

El Instituto de Protección Animal ofrece otros canales de denuncia, con atención de lunes a viernes. Para reportar el caso de violencia contra animales, puede acudir al correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

A través de la línea 018000115161, los ciudadanos pueden recurrir para reportar una agresión. También, a través del teléfono: 6477117 con atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com