Perrita pitbull embarazada fue rescatada y enternece con su propia sesión de fotos

En Carolina del Norte, Estados Unidos, la historia de Mama Pickles ha vuelto a capturar la atención de miles de usuarios en redes sociales. Esta perrita de raza pitbull, tiene dos años de edad y fue rescatada de las calles cuando se encontraba en un avanzado estado de gestación. Tras su hallazgo, ingresó al refugio Pits & Giggles Rescue, una organización especializada en brindar protección y cuidados a hembras embarazadas y a sus lactantes.

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Durante el periodo de espera anterior al parto, Lauren Casteen Sykes, fotógrafa de Enchanted Hills Photography y voluntaria del centro de rescate, organizó una sesión fotográfica temática de maternidad para la gestante. Adornada con una corona de flores y un lazo sobre su vientre, la canina posó para la cámara. Según relató la fotógrafa, el principal reto durante la producción fue lograr que permaneciera quieta, debido a su constante entusiasmo por recibir muestras de afecto.

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Días después de la producción fotográfica, Mama Pickles dio a luz a ocho cachorros. Posteriormente, participó en un segundo registro visual en el que posó junto a su camada. Aunque las imágenes alcanzaron notoriedad internacional originalmente en el año 2019, la reciente reaparición del material en plataformas digitales ha reavivado el interés del público por su caso.

Este tipo de iniciativas contribuye a desmitificar los prejuicios asociados a los perros de raza pitbull, comúnmente catalogados bajo estereotipos de agresividad o peligro. La difusión de estos contenidos permite visibilizar la naturaleza dócil de estos animales cuando reciben atención adecuada, al tiempo que sensibiliza a la comunidad sobre la importancia del rescate y la adopción responsable, garantizando una segunda oportunidad de vida para ejemplares en situación de vulnerabilidad.

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