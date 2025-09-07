No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Perros

Perrita protagonizó tierno gesto al ver la foto de su amiga fallecida

Moo no se limitó a mirar la fotografía, entre sollozos, se echó frente a ella buscando mantener el vínculo con su hermana.

07 de septiembre de 2025 - 08:44 p. m.
El video ya supera el medio millón de visualizaciones y ha generado mensajes de apoyo de internautas que se sintieron identificados con el dolor de Moo.
Un emotivo video compartido en TikTok ha conmovido a miles de personas al mostrar a una perrita expresando su tristeza tras la muerte de su hermana.

Las protagonistas de la historia son Trulee y Charlotte, a quien su familia llama Moo, dos cocker spaniel americanos que crecieron juntas desde cachorras. Según contó su dueña, Kara Ferguson, Trulee siempre fue la líder de la manada y Moo la seguía en todo momento. Sin embargo, hace unos días la familia tuvo que despedirse de Trulee, lo que dejó a Moo sin su inseparable compañera.

Tres días después de la pérdida, Ferguson encontró a Moo observando fijamente una foto de Trulee que estaba en la estantería desde hacía años. La perra no solo miraba la imagen, sino que lloraba frente a ella y terminó recostándose, como si buscara permanecer cerca del recuerdo de su amiga. La dueña grabó la escena y la compartió en su cuenta de TikTok @karaferguson85, donde rápidamente se hizo viral.

Expertos señalan que las mascotas también atraviesan procesos de duelo. Según VCA Animal Hospitals, alrededor del 60 % de los animales presenta cambios de conducta al perder a un compañero, que pueden incluir variaciones en el apetito, vocalización, rutinas y sociabilidad.

Ferguson explicó que, aunque la experiencia fue desgarradora, Moo ha mejorado con el paso de los días. “Todavía se detiene a mirar el retrato, pero no ha vuelto a llorar”, dijo. Agregó que la próxima semana recibirán las cenizas de Trulee y será un nuevo momento de adaptación.

El video ya supera el medio millón de visualizaciones y ha generado mensajes de apoyo de internautas que se sintieron identificados con el dolor de Moo. “Esto duele a través de la pantalla. Mis condolencias”, comentó un usuario. Otro añadió: “Su llanto me rompió el corazón”.

