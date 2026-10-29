Perrita que conquistó la alfombra roja de un festival de cine es adoptada

Durante la más reciente edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, en México, uno de los momentos más bonitos ocurrió en la alfombra roja cuando una perrita en condición de calle se coló entre los asistentes. Sin ningún temor ante las cámaras, la peluda posó junto a varios integrantes del elenco de Hombre al Agua, la película del actor y director mexicano Gael García Bernal, robándose la atención de los medios y del público presente.

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Sin embargo, la preocupación entre los internautas aumentó pocas horas después, cuando comenzaron a circular imágenes del animal deambulando nuevamente por las calles de la capital michoacana. La difusión de estas fotografías generó conmoción en redes sociales ante la posibilidad de que no se hubiera encontrado a alguien dispuesto a darle un hogar.

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La historia tomó un giro positivo gracias a los reportes de la comunidad local. La perrita fue vista acompañando a los participantes de una cabalgata con dirección al municipio de Charo. Al percatarse de la situación, una ciudadana se trasladó hasta el lugar para resguardarla y transportarla de manera segura en un vehículo, ofreciéndole refugio y la posibilidad real de una adopción definitiva.

Visibilizar y proteger

Este tipo de escenarios en eventos de gran magnitud no solo deja imágenes memorables, sino que pone de manifiesto la realidad de miles de animales en situación de abandono. Espacios con alta visibilidad pública como el Festival de Cine de Morelia se convierten, de manera espontánea, en una plataforma para sensibilizar a la sociedad sobre la tenencia responsable y la adopción.

Dar refugio o adoptar a un animal de la calle transforma su calidad de vida y contribuye a reducir la superpoblación canina. Se espera que en los próximos días se confirmen más detalles sobre el estado de la perrita y su integración a su nueva familia.

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