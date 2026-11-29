El rostro de la iniciativa es Mara, una perrita que perdió ambos ojos y su capacidad visual debido al impacto de esquirlas de…

Ante el inicio de las festividades decembrinas, la Alcaldía de Cali, a través de su Centro de Bienestar Animal, presentó la campaña ‘Una Navidad sin pólvora’. El propósito de esta estrategia consiste en sensibilizar a los ciudadanos sobre el impacto físico y emocional que la pirotecnia genera en los animales de compañía y la fauna silvestre, incentivando la disminución de su uso en los diferentes sectores de la ciudad.

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Perrita que perdió sus ojos por la pólvora es la imagen de campaña navideña en Cali

El rostro de la iniciativa es Mara, una perrita que perdió ambos ojos y su capacidad visual debido al impacto de esquirlas de pólvora en diciembre del año anterior. Actualmente, la administración distrital y el Centro de Bienestar Animal adelantan la búsqueda de una familia adoptante que le brinde un entorno adecuado.

De acuerdo con Miguel Ángel Burbano, líder de Servicios Veterinarios del Centro de Bienestar Animal, en diálogo en El País, el hogar ideal para Mara requiere un espacio seguro y libre de obstáculos con los que pueda golpearse. El funcionario explicó que la canina realiza procesos de reconocimiento del área y que su proceso de adaptación contará con el acompañamiento y las recomendaciones del equipo veterinario. Quienes deseen postularse para adoptarla pueden comunicarse a la línea telefónica 318 2750101.

El impacto de las detonaciones también compromete gravemente a la fauna silvestre. Según reportes del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), el estruendo de los artefactos pirotécnicos desorienta a las aves, provocando que choquen contra muros, estructuras o entre ellas mismas. Asimismo, el ruido altera su sistema nervioso hasta el punto de causarles infartos y las obliga a abandonar sus nidos y crías.

Frente a este panorama, Yolanda Cuéllar, subdirectora de Calidad del Dagma, recomendó evitar por completo la quema de pólvora para proteger la biodiversidad de Cali y garantizar la supervivencia de sus especies silvestres. A nivel nacional, el problema refleja dimensiones alarmantes: reportes de organizaciones animalistas y plataformas como la Red Nacional de Protección Animal advierten que, durante cada temporada decembrina, miles de animales en Colombia sufren extravíos, atropellamientos, quemaduras, crisis de pánico y paros cardiorrespiratorios derivados del estrés acústico.

De manera paralela a las acciones pedagógicas, la Alcaldía anunció medidas de control y prevención. La Secretaría de Salud recordó que la manipulación de pirotecnia en compañía de menores de edad es ilegal y conlleva procesos sancionatorios contra los padres o acudientes responsables.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Justicia, en articulación con la Policía Metropolitana de Cali, desplegará equipos de Inspección, Vigilancia y Control en retenes y puestos estratégicos. Jorge Moreno, subsecretario de esta dependencia, señaló que en diciembre aumenta el intento de ingreso y comercialización de pólvora proveniente de otras regiones del país, por lo que los operativos verificarán que no se distribuya material ilegal o sin la documentación reglamentaria.

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