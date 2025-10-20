Perrita tuvo su propio “Bark Mitzvah” con bagels, bailes y mucha ternura

Durante el evento, una amiga de la pareja ofició una breve ceremonia que culminó con la tradicional hora, el baile en círculo característico de las celebraciones judías. Foto: Sonia Broman

Cumplir 13 años fue motivo de una celebración muy especial para Frankie, una pug neoyorquina cuya familia decidió organizarle un “Bark Mitzvah”, una versión canina del tradicional Bar Mitzvah judío. Sus dueñas, Nicolette Mason y Nina Kossoff, quisieron rendir homenaje a la cultura que comparten y al mismo tiempo festejar la vida de su querida mascota.

La celebración se llevó a cabo en el patio trasero de su hogar en Brooklyn, donde organizaron un brunch para familiares y amigos. Mason y Kossoff prepararon una ceremonia simbólica, que incluyó una lectura adaptada de la Torá con toques humorísticos, y una ambientación inspirada en los clásicos establecimientos judíos de Nueva York. Bajo el tema Frankie’s Delicatessen & Appetizing, decoraron el espacio con un logotipo diseñado por Mason, ofrecieron bagels, pasteles y frutas, y entregaron recuerdos personalizados.

Durante el evento, una amiga de la pareja ofició una breve ceremonia que culminó con la tradicional hora, el baile en círculo característico de las celebraciones judías. Frankie, como toda una reina, fue levantada en su silla entre aplausos, risas y un emotivo coro de “mazel tov”. Según Mason, el momento fue “el equilibrio perfecto entre emoción cultural, diversión y cariño”.

La pareja explicó que su intención fue compartir alegría y rendir tributo a su herencia cultural, al tiempo que celebraban la vida de su perrita. Mason destacó la importancia de crear momentos significativos: “Las mascotas son parte de nuestras familias; merecen ser celebradas también”.

El evento se volvió viral luego de que una vecina, Claire, publicara un video en TikTok mostrando la celebración. La publicación superó 1.6 millones de visualizaciones, generando una ola de comentarios positivos. Ante la respuesta del público, Mason y Kossoff decidieron poner a la venta camisetas conmemorativas del evento, destinando las ganancias a las organizaciones Pug Rescue of Korea y Muddy Paws Rescue de Nueva York.

Para las dueñas, esta no fue la primera vez que celebraron a sus mascotas ni será la última. Ya habían festejado el tercer cumpleaños de Frankie y planean realizar un nuevo “Bark Mitzvah” para su otra pug rescatada, Dorothy, cuando cumpla 13 años.

Con humor, afecto y una profunda conexión cultural, Mason y Kossoff demostraron que los momentos de felicidad pueden encontrarse en los gestos más inesperados. Como ellas mismas aseguran, “con buena comida, buenos amigos y algunas caricias en la panza, el éxito está garantizado”.

