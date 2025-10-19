Logo El Espectador
Naranjita fue adoptada y devuelta en menos de un año: ahora espera un nuevo hogar

Después de seis meses de haber sido adoptada, Naranjita, una gata rescatada en Chía, fue devuelta a la fundación que la salvó. Su familia alegó que no podía llevarla consigo “porque se va de viaje”.

19 de octubre de 2025 - 04:59 p. m.
A pesar del abandono, Naranjita conserva su carácter dulce y tranquilo. Está vacunada, esterilizada, desparasitada y con sus controles veterinarios al día.
Foto: @adoptaunbuenamigochan
Una gata de seis meses, llamada Naranjita, volvió recientemente a la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan, ubicada en Chía, Cundinamarca, luego de ser devuelta por la familia que la había adoptado cuando apenas era una bebé. Según informaron, la razón fue que “se van de viaje y no pueden llevarla”.

El caso fue compartido por la fundación en redes sociales, donde generó indignación y tristeza entre cientos de usuarios. En la publicación, la organización le da voz a la felina para narrar su historia: “Me adoptaron cuando tenía dos meses y prometieron amarme para toda la vida. Ahora me devuelven porque se van de viaje”.

Desde la fundación explican que, aunque las devoluciones son una realidad frecuente, cada una representa una experiencia dolorosa. “Detrás de cada adopción hay tiempo, seguimiento y, sobre todo, un voto de confianza”, señalan.

A pesar del abandono, Naranjita conserva su carácter dulce y tranquilo. Está vacunada, esterilizada, desparasitada y con sus controles veterinarios al día, lista para encontrar un nuevo hogar. “Tiene solo seis meses y un corazón enorme. Es cariñosa, limpia y se adapta fácilmente. Lo único que necesita es una familia responsable que no la vuelva a dejar atrás”.

El caso de Naranjita vuelve a poner sobre la mesa la falta de compromiso de algunos adoptantes y la necesidad de reforzar la educación sobre tenencia responsable. Adoptar no es un impulso, es una decisión de por vida. Los animales no son objetos que se puedan devolver.

Mientras espera una segunda oportunidad, la pequeña felina recibe cuidados y afecto en el refugio. Su historia se ha convertido en un llamado a la empatía y a la reflexión sobre lo que significa realmente adoptar.

Quienes deseen brindarle un nuevo hogar o ayudar difundiendo su historia pueden comunicarse con la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan a través de su cuenta de Instagram: @adoptaunbuenamigochan.

