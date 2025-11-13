Dereck volvió a casa tras 11 meses gracias a una factura de luz que mostró su foto y permitió el emotivo reencuentro con su familia. Foto: @refugioelcampito

Durante once meses, la familia de Dereck no perdió la esperanza de volver a verlo sano y salvo. Este perrito se perdió tras huir asustado por el ataque de otro can, pero en los últimos días fue encontrado por su familia de la forma menos esperada: a través de una factura de electricidad. La historia, ocurrida en Argentina, fue compartida por el Refugio El Campito (@refugioelcampito), una fundación dedicada al rescate y adopción de animales en situación de abandono.

Dereck, a quien los voluntarios del refugio habían bautizado Rosamel, llegó a El Campito sin identificación ni microchip, lo que dificultó rastrear a su familia. Según contó la organización en sus redes sociales, el reencuentro se dio gracias a una campaña impulsada junto a la empresa eléctrica Edesur, que decidió incluir fotografías de perros en adopción en las facturas de sus usuarios.

“Estuvo perdido 11 meses. Rosamel era Dereck. Su familia lo vio en la factura de Edesur, nos escribió y hubo reencuentro”, publicó la fundación en su cuenta de Instagram.

El tutor del perro, identificado como Franco, relató en una entrevista con Arriba Argentinos (El Trece) que la desaparición de Dereck fue un golpe muy duro. “Estuve más de dos meses buscándolo, pero tuve que mudarme a Capital por el tratamiento de mi hijo, que es autista, y se me hizo imposible seguir”, explicó. Durante casi un año, no tuvo noticias de su mascota, hasta que una imagen en una factura de luz cambió todo.

“Hola, me quiero comunicar con ustedes porque encontré una imagen de mi perrito extraviado en una boleta de Edesur. Tengo muchas evidencias y fotos que prueban que ese perrito es mío”, fue el mensaje que envió Franco al refugio apenas reconoció a Dereck. Poco después, la familia y los voluntarios confirmaron que, efectivamente, se trataba del mismo perro.

El reencuentro fue un momento muy emotivo para todos. Desde El Campito celebraron la historia, pero también la usaron para enviar un mensaje de reflexión. “Además de la alegría, es momento de pensar. Los accidentes pueden pasar, pero lo que hagamos marca la diferencia. ¡El microchip! De haberlo tenido, Dereck hubiera vuelto mucho antes a su hogar”, señalaron.

La organización destacó que el caso evidencia la importancia de usar identificaciones visibles en los animales de compañía y de abrir nuevos canales de difusión para ayudar en las búsquedas. “No dependamos de la suerte. Trabajemos por un amor responsable. Prevengamos para no tener que llorar”, concluyó el refugio.

Por su parte, la empresa Edesur también se pronunció sobre el hecho en sus redes sociales: “Una historia que nos llena el corazón. Qué emoción ver este final feliz. Gracias @elcampitorefugio por todo lo que hacen por ellos. Estamos felices de poder ayudar”.

Gracias a una iniciativa solidaria, una casualidad afortunada y la persistencia de quienes no se rinden, Dereck volvió a casa. Su historia no solo conmovió a miles de personas, sino que también recordó la importancia de la identificación, la empatía y la responsabilidad en el cuidado de los animales.

