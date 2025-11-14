Actriz Nathalia Gutiérrez despide a su perro Apolo: “Moriste en tu ley”

Los seguidores de la actriz le enviaron mensajes de apoyo y condolencias en sus redes sociales. Foto: @narartist

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La actriz y cantante Nathalia Gutiérrez, reconocida en el mundo artístico como Nara Gutiérrez, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir a su perro Apolo, quien falleció recientemente tras un accidente. El mensaje, publicado en su cuenta de Instagram @narartist, conmovió a sus seguidores al recordar los diez años de vida que compartió con su peludo.

En el video, la también actriz de doblaje relató entre lágrimas cómo su compañero de cuatro patas, al que describió como inquieto y aventurero, solía escaparse constantemente de la finca donde vivían, pese a sus esfuerzos por mantenerlo seguro. “Apolito era muy necio, le gustaba salirse. Ya lo había regañado varias veces porque lo había encontrado en la carretera. Incluso uno de los chicos que trabaja conmigo casi lo atropellan por salvarlo”, contó con la voz entrecortada.

Gutiérrez explicó que, a pesar de las advertencias y del cuidado que siempre le brindaron, el perro aprovechó un descuido para salir corriendo hacia la carretera, donde ocurrió el accidente. “Yo le decía: ‘un día de estos te van a atropellar’, porque vivimos pegados a la carretera. Y pasó”, lamentó la artista, quien convivió con Apolo durante una década.

En el mismo video, Nathalia mostró algunos de los recuerdos que conserva de su mascota y anunció que pronto se publicará una entrevista acompañada de una sesión fotográfica en la que su amado perro aparecerá en la portada de una revista, como una forma de rendirle homenaje.

“Nos hiciste feliz estos 10 años, mi amor, mi loquito hermoso. Moriste en tu ley. Ya estás en el cielo de los perritos. Te amaremos toda la vida”, escribió la actriz en una publicación.

El mensaje de despedida generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y condolencias, reconociendo el profundo vínculo que la unía a Apolo.

Para Gutiérrez, Apolo fue más que una mascota, fue un compañero fiel que la acompañó en distintas etapas de su vida y que ahora, según sus palabras, “deja un vacío enorme, pero también una huella imborrable”.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱