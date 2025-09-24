Perrito que soporta las noches heladas y la lluvia espera una segunda oportunidad

A pesar de los cuidados básicos que recibe, por las noches enfrenta las inclemencias del clima, el frío y la vulnerabilidad propia de la calle. Foto: Perrito bonis Filiberto

En la colonia Constitución de 1917, sobre la avenida Ermita Iztapalapa, México, vecinos han dado a conocer el caso de un perro callejero que en los últimos días se ha convertido en parte de la rutina de la comunidad. El animal, descrito como noble, amistoso y agradecido, apareció de manera repentina frente a un edificio y, desde entonces, permanece en el lugar, donde ha encontrado solidaridad en quienes le han brindado alimento y agua.

A pesar de los cuidados básicos que recibe, por las noches enfrenta las inclemencias del clima, el frío y la vulnerabilidad propia de la calle. Los residentes de la zona señalan que, aunque han hecho lo posible por apoyarlo, el perro necesita con urgencia un hogar seguro donde pueda desarrollarse plenamente, recibir afecto y vivir sin riesgos.

De acuerdo con testimonios, los vecinos están organizándose para bañarlo y vacunarlo, con el objetivo de garantizar su salud y facilitar su futura adopción. La comunidad insiste en que el animal está en condiciones de ofrecer compañía y cariño a cualquier familia dispuesta a abrirle las puertas.

El caso ha sido compartido como un recordatorio de la importancia de la adopción responsable en la Ciudad de México, donde la sobrepoblación de perros en situación de calle sigue siendo un problema serio. Datos de organizaciones protectoras de animales subrayan que miles de ejemplares enfrentan diariamente hambre, enfermedades y accidentes por falta de un hogar.

La invitación es clara: quienes no puedan adoptarlo de manera directa, pueden contribuir difundiendo el caso para que el perro encuentre una familia. Con acciones de este tipo, la ciudadanía no solo transforma la vida de un animal, sino que también fomenta una cultura de respeto, empatía y responsabilidad hacia los seres vivos que conviven en el entorno urbano.

