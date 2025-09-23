Especialistas en mascotas recomiendan revisar a los animales después de pasar tiempo en áreas con césped alto o boscosas. Foto: Austin Pets Alive!

Un perro de tres años, rescatado por el Raymondville Animal Shelter en Texas, llegó al hospital de Austin Pets Alive! (APA!) gravemente debilitado y cubierto de miles de garrapatas. El animal, posteriormente llamado Microsoft Office, presentaba anemia y no podía mantenerse de pie al momento de su ingreso.

El caso fue descrito por la veterinaria de APA!, la Dra. Shvil, como la “peor infestación de garrapatas” que había atendido en su carrera. Tras una transfusión de sangre realizada de inmediato, Microsoft Office permitió que el personal del refugio le retirara las garrapatas, un proceso que duró varias horas y del que se removieron más de 1.000 parásitos.

Actualmente, Microsoft Office se encuentra estable y enfocado en su recuperación, aunque aún permanece frágil. APA! ha invertido cerca de 1.000 dólares en su tratamiento, incluyendo transfusiones, medicamentos para alergias, esteroides, líquidos y fármacos anti-náusea. La organización continúa brindándole todo lo necesario para que recupere su salud y fuerza.

El portavoz de APA! indicó que el perro aún parece triste, pero muestra mejoría, y que su pronóstico es positivo si mantiene buena respuesta al tratamiento. Asimismo, Microsoft Office busca un hogar temporal “seguro y tranquilo” donde pueda recuperarse plenamente.

Especialistas en mascotas recomiendan revisar a los animales después de pasar tiempo en áreas con césped alto o boscosas, utilizando peines para pulgas y prestando atención a pliegues de piel y zonas entre los dedos. Si se detectan garrapatas, deben retirarse cuidadosamente y conservarse para análisis veterinarios, ya que pueden transmitir enfermedades como la de Lyme.

APA! continúa su labor de rescate y atención especializada, ofreciendo apoyo a perros en situación de riesgo como Microsoft Office.

