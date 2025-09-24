Howard, el perro que demuestra que no todos los perros suelen madrugar

El video ha generado gran simpatía entre los usuarios, quienes compartieron historias de sus propios perros. Foto: @kayleemcclaughry

Kaylee, de 23 años, compartió en su cuenta de TikTok, @kayleemcclaughry, un tierno video que muestra cómo su golden retriever, Howard, desafía la idea de que tener un perro significa levantarse temprano todas las mañanas.

Antes de adquirir a Howard, Kaylee recibió advertencias de que los caninos suelen despertar a sus dueños para comer, pasear o ir al baño. Sin embargo, la realidad con su mascota resultó muy distinta. En el clip viral, que ya supera las 2,4 millones de reproducciones, se le ve despertando a Howard a las 10 a.m., mientras él, todavía somnoliento, se estira y emite suaves ronquidos sin intención de levantarse. La joven escribió en la descripción: “Cinco minutos más.”

El video ha generado gran simpatía entre los usuarios, quienes compartieron historias de sus propios perros. Algunos coincidieron con Howard y disfrutan de madrugones tardíos, mientras que otros describieron perros que los despiertan a horas más tempranas.

Especialistas recuerdan que los perros pueden despertar a sus dueños por varias razones, siendo la necesidad de ir al baño una de las principales. No obstante, señalan que es posible evitar que el perro los despierte demasiado temprano mediante estrategias como el uso de comederos automáticos, ejercicio suficiente para que estén cansados y permitirles dormir cerca de sus dueños.

El video de Kaylee se ha convertido en un ejemplo entrañable de que, a veces, la convivencia con un perro puede permitir disfrutar de mañanas tranquilas y tardías, en lugar de los madrugones que muchos esperan.

