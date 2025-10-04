Perrito recibe silla de ruedas hecha por empleados de una tienda de construcción

El costo total del dispositivo fue inferior a 100 dólares, pero Taylor destacó que la amabilidad del personal fue invaluable. Foto: @k9bluezeke

Zeke, un perro mestizo de pastor alemán de un año, fue atropellado hace aproximadamente un mes, lo que llevó a la amputación de una de sus patas debido a la gravedad de las fracturas y laceraciones. Su adoptante, Taylor, de 29 años y residente en San Diego, California, lo acogió en septiembre y, desde entonces, se ha sorprendido por la energía y actitud positiva del animal.

A pesar de desenvolverse con normalidad con solo tres patas, Taylor consideró prudente proporcionarle una silla de ruedas como medida preventiva, pensando en su bienestar a largo plazo. Tras investigar opciones en línea, intentó construir una por su cuenta utilizando tubos de PVC y ruedas adquiridas en Home Depot, pero su primer intento no fue exitoso.

Días después, regresó a la tienda y solicitó apoyo al personal, quienes se mostraron dispuestos a colaborar. El equipo de Home Depot no solo reutilizó los materiales iniciales, sino que también aportó herramientas, ideas y mejoras al diseño, reforzándolo para hacerlo más resistente y funcional. En solo cuatro horas, lograron construir una estructura adaptada a las necesidades de Zeke.

La silla de ruedas, con un armazón blanco de tubos que sostiene el cuerpo del perro y una barra superior para sujetar la correa, resultó ser mucho más sólida de lo que Taylor esperaba. A través de un video publicado en TikTok (@k9bluezeke), mostró el proceso de construcción y los primeros pasos de Zeke con su nueva silla. La grabación, rápidamente, se hizo viral, acumulando más de 249 mil reproducciones y 18 mil “me gusta”.

El costo total del dispositivo fue inferior a 100 dólares, pero Taylor destacó que la amabilidad del personal fue invaluable. Posteriormente, regresó a la tienda con golosinas para agradecerles. Además de ayudarla con la silla, los empleados cuidaron de sus perros durante la visita, ofreciéndoles agua y un lugar cómodo para descansar.

La historia ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales, quienes elogiaron la iniciativa y la generosidad del equipo de Home Depot. La propia empresa comentó en TikTok: “¡Esto es increíble! Estamos muy orgullosos de nuestro equipo por su creatividad y dedicación para ayudar a Zeke”.

Aunque Zeke no depende actualmente del dispositivo, Taylor desea que se familiarice con él desde joven, para facilitar su uso en caso de necesitarlo en el futuro. Asimismo, expresó su deseo de seguir construyendo y compartiendo este tipo de soluciones accesibles, ya que muchas familias no pueden costear sillas de ruedas comerciales que suelen superar los 500 dólares.

Zeke continúa fortaleciéndose sobre tres patas y disfruta de una vida plena en su nuevo hogar, donde ha formado un fuerte lazo con su hermana perruna, Blue. Su historia refleja no solo su capacidad de adaptación, sino también el impacto que puede tener un gesto de solidaridad.

