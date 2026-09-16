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Perro abandonado tiene la boca llena de gusanos, piden donaciones para ayudarlo

Debido al avanzado deterioro de su salud y al fuerte olor de su herida, el peludo se encuentra desamparado en la vía pública de Barranquilla.

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La Red Zoocial
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16 de septiembre de 2026 – 09:00 a. m.
La fundación necesita reunir 400.000 pesos para cubrir la atención médica inicial.
Imagen de referencia. La fundación necesita reunir 400.000 pesos para cubrir la atención médica inicial.
Foto: Kadir Molano. Instituto Distrital de Protección y Bienestar A

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La Fundación de Rescate Animal Por Amor a Rocky emitió un llamado de emergencia para rescatar a un perrito en condición de extrema vulnerabilidad en Barranquilla. El animal presenta una severa infección con miasis en la cavidad oral (presencia de larvas) combinada con papilomatosis, situación que le causa un dolor agudo y le ha impedido alimentarse durante días.

Debido al avanzado deterioro de su salud y al fuerte olor que emana su herida, el peludo se encuentra desamparado en la vía pública. La organización requiere trasladarlo de forma inmediata a un centro veterinario para la extracción de los parásitos, el manejo del dolor y la realización de exámenes diagnósticos que determinen la gravedad de su cuadro clínico.

Para cubrir la atención médica inicial, la fundación necesita reunir la suma de 400.000 pesos colombianos. Con el propósito de alcanzar la meta de manera oportuna, la entidad habilitó los siguientes medios para recibir aportes económicos desde 5.000 o 10.000 pesos:

  • Nequi, Daviplata o Llave: 3193020540 (a nombre de She Sai)
  • Bancolombia (Cuenta de Ahorros): 10099996264
  • Davivienda (Cuenta de Ahorros): 488403739128
  • PayPal: Paypal.me/rockydonacion
  • Tarjeta de débito o crédito: bit.ly/rockydonacion

Asimismo, la fundación invita a la ciudadanía a difundir la información en redes sociales para ampliar el alcance de la campaña y garantizar la pronta asistencia del animal.

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