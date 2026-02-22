Perro con cáncer terminal sorprende al vivir siete meses más comiendo McNuggets

En enero de 2026, la salud del bulldog volvió a deteriorarse debido a problemas respiratorios, presuntamente asociados a la progresión del cáncer hacia los pulmones. Foto: @tinybeaker

Un bulldog senior llamado Beaker, diagnosticado con cáncer terminal en junio de 2025, protagonizó una historia que ha conmovido a miles de personas en redes sociales tras desafiar los pronósticos veterinarios y prolongar su vida siete meses más gracias a un inesperado cambio en su alimentación.

Sus dueños, Nicole Williams y su esposo, Mackenzie Callaghan, residentes en Ontario, Canadá, habían recibido la devastadora noticia de que debían considerar la eutanasia, pues a Beaker le quedaban apenas horas o, a lo sumo, un par de días de vida. Con la intención de ofrecerle una despedida especial y animarlo a comer, el veterinario les sugirió darle cualquier alimento que deseara.

La pareja decidió entonces ofrecerle comida de McDonald’s, convencidos de que sería su última comida. Contra todo pronóstico, Beaker devoró los nuggets y la carne de hamburguesa con apetito, lo que permitió que también ingiriera sus medicamentos para el dolor y las náuseas. Al día siguiente, el perro despertó con renovada energía y mostró señales evidentes de mejoría.

A partir de ese momento, lo que parecía una despedida inminente se transformó en una etapa inesperada. Beaker comenzó a alimentarse diariamente con McNuggets, hamburguesas y arroz, llegando a consumir tres comidas completas al día.

Su evolución sorprendió tanto a sus dueños como al personal veterinario, que veía cómo el animal, pese a mantener un diagnóstico terminal, se fortalecía con el paso de las semanas.

Durante esos meses adicionales, Williams y Callaghan procuraron que Beaker viviera con comodidad y plenitud. Realizaron nuevos viajes de campamento, celebraron su cumpleaños número 17 con una fiesta temática y lo consintieron también con pizzas, hot dogs y otros alimentos preparados por vecinos que se sumaron a la historia.

En enero de 2026, la salud del bulldog volvió a deteriorarse debido a problemas respiratorios, presuntamente asociados a la progresión del cáncer hacia los pulmones. Conscientes de que el desenlace estaba cerca, la familia intensificó los cuidados y atenciones. Finalmente, Beaker falleció en febrero de 2026.

Su última comida fue una hamburguesa con queso, nuggets y papas fritas. Para sus dueños, esos siete meses adicionales representaron un regalo invaluable, una etapa marcada por la alegría, el afecto y la certeza de haberle brindado una despedida digna y amorosa.

La historia se viralizó en TikTok, donde Williams compartió el proceso y la evolución de Beaker, generando millones de visualizaciones y mensajes de apoyo. Más allá de la inusual dieta, el caso ha sido interpretado por muchos usuarios como un recordatorio de la importancia de priorizar el bienestar y la calidad de vida de las mascotas en sus últimos momentos.

Aunque la pérdida dejó un profundo vacío en la familia, sus propietarios aseguran sentirse agradecidos por el tiempo adicional que pudieron compartir con él, convencidos de que transformaron una despedida inminente en una etapa llena de significado.

