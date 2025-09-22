Perro continúa sonriendo tras más de 500 días esperando ser adoptado (video)

Ozzy, que adora nadar y saborear helado, conquista corazones con su carácter tranquilo. Foto: @jsaraceno/@jsaraceno

La tierna reacción de un perro llamado Ozzy ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que sonríe al ver acercarse a una voluntaria del refugio donde vive desde hace más de 500 días.

Julie Saraceno, colaboradora de la Benton Franklin Humane Society, compartió en Instagram el momento en que camina por el pasillo del albergue y Ozzy, un husky siberiano de seis años, se pone de pie y le dedica una expresión que parece una sonrisa. La publicación, bajo el usuario @jsaraceno, ya supera las 7,300 reproducciones y 1,000 “me gusta”.

Saraceno explicó que el perro fue entregado al refugio el 3 de mayo de 2024 y, según lo que se sabe de su pasado, vivió en un patio las 24 horas del día. A pesar de ello, destaca por su carácter tranquilo y afectuoso. Disfruta nadar, recibir juguetes de peluche y saborear un helado, experiencia que probó por primera vez gracias a la voluntaria.

De acuerdo con Saraceno, el adoptante ideal debería conocer las necesidades de la raza husky y estar dispuesto a ofrecerle paseos, caminatas y aventuras acuáticas. También aclaró que Ozzy se sentiría más cómodo en un hogar sin otros perros ni gatos.

Los comentarios en la publicación muestran sorpresa por el tiempo que el animal lleva esperando una familia. “Parece el perrito más dulce y sensible”, escribió una usuaria, mientras otra expresó su deseo de que encuentre pronto un hogar definitivo.

La Benton Franklin Humane Society mantiene disponible a Ozzy para adopción, con la esperanza de que alguien le brinde la oportunidad de pasar sus próximos años rodeado de cariño.

