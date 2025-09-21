No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Recuerda a Coffee? Fue rescatado en una terraza y ahora busca un hogar

Este perro superó la desnutrición y el miedo. Ahora busca lo más importante: una familia que lo acompañe en esta nueva etapa de su vida.

21 de septiembre de 2025 - 08:59 p. m.
Hoy Coffee es un perro alegre, lleno de vida y listo para convertirse en el nuevo mejor amigo de alguna familia bogotana.
Foto: IDPYBA
Durante más de tres meses, Coffee sobrevivió en medio del abandono en una terraza. Sin un lugar donde descansar, sin higiene, sin alimento suficiente y con un cuerpo cada vez más delgado, su vida transcurría entre la desnutrición, la ansiedad y el abandono.

En esas condiciones extremas fue encontrado por el Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá. Tenía seis años y cargaba el peso del descuido y la negligencia, pero gracias a la entrega voluntaria de uno de los residentes de la vivienda donde se encontraba, comenzó una nueva etapa en su vida.

El camino no fue fácil. Coffee inició un proceso de rehabilitación física y comportamental que le permitió recuperar la confianza, estabilizar su salud y descubrir nuevamente la tranquilidad. Nueve meses después, ya es un perro distinto: sociable, cariñoso y con una segunda oportunidad al alcance.

Hoy, Coffre necesita dar el paso más importante: encontrar una familia que lo acoja y le brinde el hogar que nunca tuvo. Después de tanto sufrimiento, lo único que busca es un espacio seguro donde recibir el amor que merece. Si quiere abrirle las puertas de su hogar a Coffee, puede comunicarse con el IDPYBA.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

