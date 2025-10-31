Perro de servicio sorprende al llevar a su dueña a una silla de juguete

Scar nunca había hecho algo así antes y reconoció que la próxima vez será más específica con sus instrucciones. Foto: @scarthesportyservicedog

Una mujer vivió un momento tan gracioso como enternecedor cuando su perro de servicio, Scar, cumplió una orden de manera literal durante una visita a una tienda. La dueña le pidió que le encontrara una silla, pero no imaginó que el inteligente pastor australiano blue merle, la guiaría directo a una diminuta silla infantil.

Scar fue entrenado por su dueña como perro de alerta médica y asistencia para movilidad ligera, capaz de advertir sobre crisis de salud como desmayos, problemas cardíacos o bajones de azúcar, además de ayudar con tareas físicas como mantener el equilibrio o abrir puertas.

En el video publicado en TikTok, en la cuenta @scarthesportyservicedog, se observa cómo el perro se acerca con entusiasmo a una pequeña silla morada, coloca su pata delantera sobre el asiento y mira a su dueña con evidente orgullo. Aunque técnicamente cumplió la orden, la silla era tan diminuta que el texto del video bromea: “solo te cabe una nalga ahí.”

En declaraciones a Newsweek, la mujer contó entre risas que Scar nunca había hecho algo así antes y reconoció que la próxima vez será más específica con sus instrucciones, especialmente si se encuentra en la sección infantil de una tienda.

El video rápidamente se volvió viral, superando las 89,900 visualizaciones y los 13,700 ‘me gusta’, generando cientos de comentarios de usuarios que celebraron el entusiasmo y la expresión orgullosa del perro. Muchos destacaron su inteligencia y ternura, mientras otros elogiaron su capacidad para identificar correctamente un objeto, aunque fuera una versión en miniatura.

Scar, sin duda, demostró que los perros de servicio no solo son indispensables por su labor, sino también capaces de regalar momentos de humor y cariño que conquistan a todos.

