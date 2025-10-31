“Quiero decirle: ve y diviértete”: artista homenajea a su perro con una escultura

La figura fue tallada con los colores originales del animal y decorada con su propio collar. Foto: archivo personal

El artista taiwanés Liang Renchuan encontró una forma profundamente simbólica de transformar el dolor por la pérdida de su perro Hachiko en una obra de arte. Utilizando los mismos trozos de madera que ambos recolectaron durante años en las playas cercanas a su hogar, elaboró una escultura de tamaño real en memoria de su inseparable compañero.

Durante más de una década, Renchuan y Hachiko compartieron incontables caminatas por la costa. Mientras el artista buscaba piezas de madera flotante para sus creaciones, el perro disfrutaba jugando junto al mar. “Acarrear la leña era mi trabajo; él solo quería divertirse”, relató el escultor en diálogo con The Dodo for Animal People, medio especializado en historias sobre la relación entre humanos y animales.

El vínculo entre ambos nació en un momento muy especial. Hachiko apareció en la funeraria durante el funeral del padre de Renchuan y, desde entonces, se convirtió en parte de su familia. Durante 14 años fue su compañero de trabajo, testigo silencioso de cada proyecto y presencia constante en el estudio.

A comienzos de octubre de este año, Hachiko falleció repentinamente en ese mismo taller donde había pasado gran parte de su vida. La noticia golpeó profundamente al artista, quien decidió concluir la escultura que había comenzado tiempo atrás como una forma de perpetuar su memoria.

La figura fue tallada con los colores originales del animal y decorada con su propio collar. “Quise decirle: ‘Ve y diviértete. Mi padre te estará esperando en el cielo’”, expresó Renchuan, al presentar la obra terminada.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el artista escribió un mensaje que conmovió a miles de seguidores: “Antes íbamos juntos a la playa a buscar madera flotante. Ahora solo puedo usarla para recuperarte”.

Para Renchuan, cada visita al mar será ahora un reencuentro espiritual con su querido amigo. “Sin duda, el espíritu de Hachiko también se hará sentir allí”, concluyó.

La historia del artista y su perro refleja el lazo emocional que une a las personas con sus mascotas, así como la manera en que el arte puede convertirse en un medio de sanación ante la pérdida.

