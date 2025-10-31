Perros azules en Chernóbil: expertos explican el verdadero origen del color

Los misteriosos perros azules continúan deambulando por la zona de exclusión. Foto: Clean Futures Fund

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La zona de exclusión de Chernóbil, en Ucrania, volvió a ser centro de atención mundial luego de que se viralizara un video en redes sociales que muestra a varios perros con el pelaje de color azul brillante. Las imágenes, difundidas por la organización sin ánimo de lucro Clean Futures Fund (CFF), a través de su programa Dogs of Chernobyl, generaron gran curiosidad y debate entre los internautas.

El hallazgo ocurrió el pasado 6 de octubre, durante una campaña de captura y esterilización organizada por voluntarios de CFF. Según relató la directora veterinaria del programa, Jennifer Betz, los animales presentaban una tonalidad azul intensa y se mostraban muy desconfiados.

“Intentamos atraparlos varias veces, pero son muy miedosos. Esta vez no logramos sedarlos con dardos para su captura”, explicó la especialista al medio DW.

Ante las especulaciones sobre una posible mutación genética provocada por la radiación, los expertos fueron enfáticos en desmentir esa hipótesis. “No estamos diciendo en absoluto que esté relacionado con la radiación de Chernóbil”, aclaró Betz.

La veterinaria indicó que lo más probable es que los perros se revolcaran en una sustancia viscosa adherida a su pelaje. “Sospechamos que esta sustancia provenía de un antiguo baño portátil ubicado en la zona”, añadió.

La organización también negó rumores que señalaban que los animales habían sido teñidos con fines mediáticos. Betz explicó que, aunque los veterinarios utilizan marcadores de colores durante las campañas de esterilización, estos se aplican únicamente en la cabeza y desaparecen en pocos días.

“El color de estos perros era completamente distinto. Estaban cubiertos de azul de la cabeza a los pies”, precisó.

Por el momento, los misteriosos perros azules continúan deambulando por la zona de exclusión, un territorio que, casi cuatro décadas después del accidente nuclear, sigue siendo escenario de fenómenos tan inquietantes como fascinantes.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱