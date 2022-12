Perro que fue abandonado en una estación de servicio de gasolina busca un hogar

Gordo fue encontrado en una carretera después de ser abandonado, busca un hogar que lo ame para toda la vida. Foto: Cortesia

En La Red Zoocial ya hemos contado sobre la responsabilidad y las razones por las cuales debe informarse bien si quiere regalar algún animal de compañía en esta Navidad, Lo más importante es que, antes de decir que sí al pedido de su familia sea consciente de todos los gastos y cuidados que el animal requiere porque, de otra manera, terminará abandonado.

De acuerdo con las autoridades sanitarias de Bogotá, en la ciudad hay 903.573 perros de los cuales unos 90.000 son callejeros. La situación no es exclusiva de Bogotá; en Colombia, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud, en 2021 cerca de un millón de animales domésticos se encontraban en situación de abandono.

Las principales razones por las que un animal termina en la calle están relacionadas con la falta de cuidado, ya sea porque el animal se enfermó y no es posible atender sus necesidades médicas de la mejor manera o porque creció y ya no es un cachorrro activo. Incluso, las personas abandonan a sus mascotas por razones morfológicas (son demasiado grandes, o no tienen un ojo o una pata igual) o por irresponsabilidad en su tenencia.

De hecho, esto fue lo que sucedió en Los Laureles, vía La Calera- Sopó, donde Susan encontró a Gordo, un hermoso crestado rodesiano de aproximadamente 10 años, tamaño mediano que, al parecer fue abandonado porque ya está viejito. “Lo encontré hace quince días, estaba tanqueando el carro y en ese momento se aparecieron tres perros, los habían tirado unas noches atrás en la zona” dijo a La Red Zoocial la mujer. De acuerdo con su relato, el canino estaba muy delgado, tenía mucha hambre y sed y no era muy activo, sin embargo, ella lo acogió y lo llevó a su casa.

“Yo le compré una camita y lo tengo conmigo. Es un perro tierno, se la pasa debajo de las piernas de uno. Al principio pensé que no podía convivir con otros perros pero lo logró” cuenta con la voz cortada. Desafortunadamente Gordo tuvo una pelea con otro perro y esto le ocasionó algunos problemas respiratorios, algo que Susan ha tratado con antibióticos, siguiendo las indicaciones veterinarias y a la espera de una revisión completa.

Al preguntarle sobre la razón por la cual rescata perros Susan respondió que lo hace porque siempre ha amado a los perros y ellos le creen como ella cree en ellos. “Por mi rescataría a todos los perros de este planeta, soy muy humana en eso, por eso quiero que quede en una casa buena y segura, donde no pase frío y pueda volver a tener una vida normal”.

El perro crestado rodesiano o rhodesian ridgeback, se caracteriza por la cresta de pelo invertida que muestra a lo largo de la espalda. Se trata de la única raza sudafricana registrada por la FCI, la cual era conocida anteriormente como “perro león”. Los machos pueden llegar a medir entre 63 y 69 centímetros a la cruz, con un peso de 36,5 kilogramos y las hembras pueden medir entre 61 y 66 centímetros a la cruz, con un peso de 32 kilogramos.

De acuerdo con el portal Experto Animal, se trata de un perro curioso, muy leal y enérgico, en ocasiones independiente o reservado con los extraños. Para evitar conductas agresivas o problemas de conducta relacionados será muy importante socializar al cachorro, algo que hablaremos en el apartado de educación.

Generalmente es un perro muy apegado a su familia, con quien crea un vínculo muy fuerte. Si Gordo flechó su corazón y está seguro de que puede brindarle un buen hogar para toda la vida o quiere ayudar a solventar sus gastos puede escribir al WhatsApp 305 7075715.

