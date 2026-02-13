Perro rescatado intenta animar a su cuidadora sin saber que él es la razón de sus lágrimas

Durante cinco años permaneció en un refugio sin recibir ofertas de adopción ni acogida temporal. Foto: @justagirlthatrescuesdogs

Un perro rescatado protagonizó una emotiva escena al intentar consolar a su cuidadora mientras era trasladado hacia el que sería su hogar definitivo, sin comprender que él mismo era el motivo de sus lágrimas.

El hecho ocurrió cuando Sarah Baillie, rescatista de animales radicada en Edimburgo, compartió un video en la plataforma TikTok en el que aparece conduciendo junto a Freddy, un perro que había permanecido durante años en un refugio. En las imágenes, el animal intenta lamer el rostro de la mujer para reconfortarla, mientras ella llora al despedirse de él tras haberle conseguido una familia adoptiva.

Sarah dirige la organización sin fines de lucro Just a Girl That Rescues Dogs, dedicada a rescatar animales en condiciones críticas, especialmente en Bosnia, Serbia y el Reino Unido. Fue precisamente durante estas labores cuando conoció a Freddy, un perro que había sido abandonado en un refugio con eutanasia y que estuvo a punto de ser sacrificado antes de ser rescatado a tiempo.

Pese a haber evitado ese destino, Freddy continuó enfrentando dificultades. Durante cinco años permaneció en un refugio sin recibir ofertas de adopción ni acogida temporal, observando cómo otros perros encontraban hogar mientras él seguía esperando.

Tras conocer su historia, Baillie decidió trasladarlo y brindarle acogida temporal con el objetivo de encontrarle una familia definitiva. Durante ese proceso, el animal logró recuperar confianza y estabilidad emocional, lo que facilitó su adopción pocas semanas después.

El momento de la despedida resultó especialmente emotivo para la rescatista, quien manifestó que entregar a un perro en acogida representa una experiencia difícil, aunque necesaria para garantizar su bienestar a largo plazo. Según explicó, Freddy finalmente consiguió el entorno estable y afectuoso que esperó durante años, cerrando así una etapa marcada por el abandono y la incertidumbre.

La historia ha generado reacciones de apoyo y reconocimiento hacia el trabajo de rescate animal, resaltando la importancia de la adopción y del cuidado temporal como herramientas fundamentales para ofrecer segundas oportunidades a perros en situación de vulnerabilidad.

