“Cupidog”: la iniciativa que celebra San Valentín ayudando a perros y gatos en Bogotá

En el marco del Día de San Valentín, celebración internacional dedicada al amor, este viernes 13 de febrero el Grupo Estudiantil Protección Animal Javeriana, de la Universidad Javeriana de Bogotá, y la fundación Tapitas x Patitas llevarán a cabo “Cupidog”, una iniciativa que propone conmemorar la fecha desde el compromiso, el respeto y el amor por los animales.

La jornada se llevará a cabo en la Playita de Ingeniería (Julio Carrizosa), en las instalaciones de la Sede Central de la Universidad (Carrera 7 N° 40-62), entre las 12:00 p.m. y las 2:00 p.m., y combinará actividades lúdicas con acciones solidarias en favor de animales rescatados.

Entre las principales propuestas está “Tinder PetMatch”, un espacio en el que los asistentes podrán “hacer match” simbólicamente con un animal rescatado y conocer su historia. También habrá “Besos perrunos”, donde los participantes podrán interactuar con perros de la fundación, una “Piscina de tapas”, para recolectar tapas plásticas destinadas a apoyar a los animales, y un punto especial para tomarse la “Foto con el amor”, ya sea con la mascota propia o con alguno de los invitados de cuatro patas.

Además, quienes realicen donaciones desde $10.000 antes del evento podrán personalizar un llavero con temática de mascota. La jornada también incluirá recolección de insumos como papel periódico, cobijas, jabón en polvo, vinagre blanco, alimento para perros y gatos, arena, toallas, medicamentos y paños húmedos.

Los organizadores recordaron que las personas que asistan con sus mascotas deben cumplir ciertos requisitos como portar el carné de vacunación al día, mantenerlos siempre con correa, evitar el ingreso a edificios del campus y procurar que sean animales que toleren la socialización para prevenir situaciones de estrés.

La iniciativa continuará el domingo 15 de febrero con una jornada de voluntariado en el barrio La Fragua (calle 15A Sur #29C-80, Bogotá), entre las 10:30 a.m. y la 1:00 p.m., donde los participantes podrán bañar animales, organizar donaciones, adecuar espacios y compartir tiempo con los rescatados.

“Cupidog” busca no solo conmemorar San Valentín, sino también promover la adopción responsable, el voluntariado y el apoyo a fundaciones que trabajan por el bienestar animal.

Cabe resaltar que, con dieciséis años de historia, el Grupo Estudiantil de Protección Animal Javeriana ha articulado los esfuerzos de estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios, consolidándose como una de las experiencias universitarias más significativas en temas de bienestar animal y conciencia ambiental.

