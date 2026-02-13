Con drones térmicos de última tecnología y jet ski, así rescatan animales en Córdoba

Con sensores de calor e inteligencia artificial, estos drones de última generación permiten identificar señales de vida en zonas de difícil acceso. Foto: @distriseguridadctg

La emergencia climática que afecta a Montería y diversas zonas de Córdoba no solo han dejado a cientos de personas damnificadas, también han afectado a perros, gatos y otros animales que han quedado atrapados por el desbordamiento de los ríos. En medio de la emergencia, el despliegue de equipos veterinarios, voluntarios y unidades de rescate ha sido incansable, logrando poner a salvo a una gran cantidad de animales en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Esta crisis ha movilizado el apoyo de otras regiones del país, destacando la intervención de la Alcaldía de Cartagena. A través de Distriseguridad, entidad referente en tecnología para la seguridad ciudadana, y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), se han intensificado los operativos en las áreas rurales y urbanas de la capital cordobesa. La operación destaca por el uso de tecnología de búsqueda de última generación, diseñada para localizar vida en condiciones críticas.

Según informó la Alcaldía de Cartagena en un comunicado, a las tareas de salvamento se han integrado tres drones térmicos de alta especificación. Estos equipos no solo cuentan con iluminación especial para operaciones nocturnas, sino que poseen capacidades técnicas robustas:

Alcance visual: Sistemas de zoom de 112X con visibilidad a 2 kilómetros.

Precisión: Cámaras láser con alcance de 1.8 kilómetros.

Inteligencia Artificial: Uno de los dispositivos utiliza un patrón de búsqueda automatizado que detecta calor corporal de personas o animales, emitiendo alertas en tiempo real para optimizar los tiempos de respuesta.

Dada la dificultad de acceso a las viviendas y sectores rurales por vía terrestre, el equipo de Distriseguridad ha dispuesto de una embarcación tipo Zodiac y un Jet Ski. Estos vehículos permiten a los rescatistas navegar por zonas difíciles para evacuar animales que han quedado atrapados por el ascenso de las aguas.

Tras la llegada del equipo técnico, Adolfo Pérez, director de la Umata, destacó la importancia de la colaboración institucional y el impacto de la tecnología en las labores de salvamento.

“Contamos con tres drones con visión nocturna y sensores térmicos que permiten identificar, incluso en la oscuridad, la ubicación exacta de personas y animales. Gracias a esto, ya hemos localizado gallinas, gatos en los tejados y varios perros. No son pocos y esta herramienta nos facilita enormemente la tarea”, explicó Pérez.

Por otra parte, para canalizar la ayuda ciudadana, se ha habilitado la plataforma Civik. A través de este canal, tanto organizaciones como particulares pueden realizar donaciones que serán acopiadas y entregadas bajo supervisión institucional, garantizando que el apoyo llegue de manera efectiva a los puntos críticos de la emergencia.

