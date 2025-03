Perro rompe el corazón de su dueña al esperar pacientemente la señal para comer

Sus dueños estaban en la cocina, pero debido a la pared entre ellos, no podían ver al perro. Foto: Pixabay

El conmovedor momento en que un golden retriever espera pacientemente antes de comer ha cautivado a miles de personas en las redes sociales. Olivia, una joven de 25 años de los West Midlands en Inglaterra, compartió en TikTok un video de su perro, Joey, mostrando cómo se detiene y se sienta frente a su tazón de comida, esperando la orden para comenzar a comer. La grabación, publicada el 2 de marzo, rápidamente se hizo viral, alcanzando más de 5.5 millones de vistas.

En el video, Joey, de ocho meses, estaba disfrutando de su comida cuando, de repente, se detuvo y se sentó frente al tazón. Sus dueños estaban en la cocina, pero debido a la pared entre ellos, no podían ver al perro. Fue cuando Olivia notó la calma en la habitación que se asomó y vio al peludo esperando educadamente, en lugar de comer. “Me sentí horrible cuando lo noté. Se veía tan lindo mientras esperaba pacientemente,” comentó a Newsweek.

Olivia explicó que Joey siempre espera la señal para comer, ya que lo ha estado entrenando desde que tenía tres meses de edad. Según el American Kennel Club (AKC), los golden retrievers son perros fáciles de entrenar y con un deseo natural de agradar a sus dueños. En el caso de Joey, bastaron solo 20 minutos para enseñarle la orden de espera.

El entrenamiento de los perros para esperar antes de comer es común, y el AKC resalta la importancia de enseñarles una “palabra de liberación”, que les indique cuándo es el momento de moverse. Sin esta palabra, los perros pueden no entender cuándo está permitido moverse después de una orden como “quedarse”. Las palabras más comunes de liberación incluyen “OK,” “break” o “free,” seguidas de una orden como “venir.”

El video de Olivia, titulado “No me hables por una semana, me estoy recuperando de este trauma,” ha recibido más de 834,000 “me gusta” y más de 1,500 comentarios en TikTok. Para muchos usuarios, el video fue tan emotivo que algunos compartieron sus propias experiencias. “Mi perro hizo lo mismo porque no le dijimos que ‘fuera por su comida’, y no comió mientras yo estaba trabajando. Lloré durante horas,” comentó un usuario.

Este tierno momento no solo muestra la paciencia y educación de Joey, sino también el profundo vínculo entre los perros y sus dueños, que puede generar emociones intensas y conmover a quienes lo ven.

