Último día de jornada de esterilización para mascotas gratuita en Cali

La Alcaldía de Santiago de Cali, a través del programa de Bienestar Animal, finaliza hoy, 31 de octubre, la jornada gratuita de esterilización para perros y gatos en diferentes comunas de la ciudad.

Esta iniciativa, respaldada por el alcalde Alejandro Eder, busca promover la tenencia responsable de animales de compañía, prevenir el abandono y mejorar la salud y bienestar de las mascotas caleñas.

Las actividades, que iniciaron el pasado 29 de octubre, se han desarrollado desde las 7:00 de la mañana en puntos estratégicos de la ciudad, priorizando los sectores con mayor presencia de animales en situación de vulnerabilidad. El cierre de la jornada se realiza este viernes en la Comuna 14 (Alfonso Bonilla Aragón), en el Parque Gabriela Mistral, ubicado en la Carrera 27D con Calle 96.

“El objetivo es reducir la sobrepoblación y fomentar una convivencia más armónica entre las personas y los animales. Queremos que Cali sea una ciudad que respeta y cuida a sus mascotas”, destacó un vocero del programa de Bienestar Animal.

Los procedimientos son realizados por un equipo veterinario especializado, que garantiza condiciones seguras y adecuadas para cada animal. Además, las jornadas incluyen orientación sobre cuidado responsable, vacunación y consejos básicos de salud.

La Alcaldía recordó a los propietarios que deben cumplir con los requisitos establecidos en las redes oficiales, como presentar a sus mascotas en buen estado de salud, limpias y en ayuno, además de llevarlas con correa y bozal o en guacal, según corresponda.

Con esta estrategia, la Administración Municipal reafirma su compromiso con el bienestar animal y la construcción de una cultura ciudadana basada en el respeto y la protección de los seres sintientes.

