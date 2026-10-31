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Perros que guían a los difuntos: características y de dónde nació esta leyenda mexicana

Es el perro más famoso del Día de Muertos, pero la arqueología cuenta otra historia. Esto es lo que se sabe de verdad sobre el xoloitzcuintle.

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Mariana Álvarez Barrero
Mariana Álvarez Barrero
Xoloitzcuintle
Dante, el perro de Coco, está inspirado en el xoloitzcuintle, una raza mexicana que la tradición asocia con el viaje de las almas al Mictlán.
Foto: Cortesía Disney

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¿Se acuerdan de Dante? El perrito que acompaña a Miguel al mundo de los muertos en Coco, el éxito de Disney y Pixar. Bueno, ese perro es un xoloitzcuintle, una raza mexicana que, según la tradición, guía a las almas hasta el Mictlán, el inframundo de la tradición nahua. Cada fin de octubre reaparece en vitrinas, altares y pantallas, pero resulta que buena parte de ese relato es más reciente de lo que creemos. Quien lo aclara es Raúl Valadez Azúa, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, con una versión menos…

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Escribo de libros, turismo, música y animales. malvarez@elespectador.com

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