Perros se robaron el mercado de un hombre en Atlántico: ¿Lograron recuperarlo?

Este es el momento en que uno de los perros toma una bolsa de mercado. Foto: Instagram: @accidentesba

Como un par de “criminales”, dos perritos traviesos robaron el mercado de un ciudadano en las últimas horas en el municipio de Soledad, Atlántico. Quien se dio cuenta del increíble suceso fue una vecina que intentó percatar al afectado.

Sin embargo, fue muy tarde cuando el hombre se dio cuenta de que su comida ya no estaba y no pudo recuperar el botín que tomaron los caninos. Por el momento, no se sabe hacia dónde se dirigían las mascotas y, según los testigos, la víctima acababa de llegar a su casa con la compra de sus alimentos.

Lea: Diagnostican a perro con enfermedad terminal y sus dueñas le regalan un final feliz

El hecho también fue registrado por una cámara de seguridad del inmueble y capturó el momento exacto en que los perros ingresaron y se aprovecharon del descuido de la persona. Ahora, el video circula en redes sociales y ha llamado la atención de los usuarios, pues es una situación que puede ocasionar hasta risa.

Lo que se logra ver en la grabación es a un ciudadano descargando las bolsas del mercado en su terraza y organizando algunas de ellas al interior de la propiedad. Cuando de pronto aparecen un par de perros criollos que olfatean la comida y se sienten atraídos hacia ella.

A pesar de estar separados por una reja de su botín, uno de ellos actúa de inmediato y pasa por entre los barrotes. Su cómplice, al notar que es fácil, lo imita. Ambos se asoman a la puerta, ven que no hay nadie y antes de desaparecer de la vista de todos, toman una de las bolsas del mercado.

“Se llevaron una bolsa”, dice la mujer que se dio cuenta de los hechos, una vez el propietario de la casa sale a recoger lo que queda de su compra. La reacción del hombre, es salir hacia donde los perros se habían ido, pero no logró alcanzarlos.

Lea: (Video) Perrito recibe a su dueño, luego de estar separado de él por siete meses

Para los usuarios de redes sociales, el acontecimiento ha sido gracioso, como muestran algunos comentarios que con humor e ironía expresan: “Lo tenían fichado desde que salió, la cajera es cómplice”, “Joda, dónde me dejan a la vecina que se dio cuenta de la vuelta, esa vecina tiene la cámara con sensor de movimiento encendida”, “El dicho de: se lo llevó un perro en la boca, se cumplió”.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com