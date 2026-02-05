Piden ayuda para salvar a Mila, perrita a la que le arrebataron un ojo por pedir comida

El tratamiento de Mila incluye hospitalización, medicamentos, procedimientos médicos y seguimiento constante. Foto: @salvandoperritoscostacol

Mila es una perrita que fue víctima de un cruel acto de violencia en Turbaco, Bolívar. Según informó la organización Rescate Animal Colombia, habitantes del municipio le arrebataron un ojo por pedir comida. Tras el ataque, fue abandonada a su suerte, con una grave infección y un pronóstico que muchos consideraron irreversible. Sin embargo, Mila sobrevivió y hoy lucha por su vida.

El caso fue atendido por Rescate Animal Colombia, fundación que trabaja en la rehabilitación de animales vulnerables en la costa colombiana. La perrita fue trasladada de urgencia a la clínica veterinaria Súper Mascotas, donde permanece hospitalizada bajo estricta supervisión médica. Su estado sigue siendo delicado y el pronóstico es reservado, pero los profesionales que la atienden destacan su resistencia y su deseo de aferrarse al mundo.

Desde la fundación explicaron que Mila llegó en condiciones críticas, con una herida profunda que requirió atención inmediata, exámenes especializados y un tratamiento médico complejo. “Hoy está con dolor y miedo, pero con ganas de vivir”, señalaron los rescatistas.

Rescate Animal Colombia está conformada por un pequeño grupo de voluntarias que actualmente cuidan a más de 150 animales en situación de abandono en la región de la sabana atlántica. Aun así, decidieron no darle la espalda a Mila. “No teníamos el corazón para decirle que no a un ser que clamaba ayuda y al que nadie miraba”, expresaron a través de sus redes sociales.

El tratamiento de Mila incluye hospitalización, medicamentos, procedimientos médicos y seguimiento constante, lo que representa un alto costo para el refugio. Por ello, hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para recibir apoyo económico que permita cubrir los gastos veterinarios y garantizar su recuperación.

“Salvarla no depende solo de nosotros, depende de todos”, indicaron. También invitaron a compartir su historia como una forma de visibilizar la situación de miles de animales que sufren maltrato y abandono en Colombia.

La historia de Mila no solo refleja la crueldad a la que aún están expuestos muchos animales, sino también la labor silenciosa de rescatistas que, día tras día, intentan ofrecerles una oportunidad de vida digna.

Quienes deseen apoyar este caso pueden encontrar más información sobre cómo donar en el perfil de Instagram @salvandoperritoscostacol.

