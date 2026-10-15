Tras su rescate, ambos perritos requirieron 45 días de hospitalización en la capital del Atlántico debido a complicaciones asociadas a distemper (moquillo), afecciones de piel y hemoparásitos. Posteriormente, fueron trasladados a Bogotá, donde continuaron su tratamiento antes de ingresar a un hogar de paso.

El Refugio Como Perros y Gatos apela a la solidaridad de la comunidad para cubrir la atención veterinaria de Pitaya y Marañón, dos perros rescatados hace dos meses en la ciudad de Barranquilla.

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Pitaya y Marañón superaron el moquillo, pero necesitan ayuda para cubrir sus gastos médicos

Las atenciones médicas generaron una deuda pendiente de $3.291.000 COP con la clínica veterinaria de Barranquilla. Con el objetivo de saldar dicho monto y enfocar sus esfuerzos en la recuperación integral de las mascotas, la fundación busca el apoyo de 60 personas que puedan realizar un aporte voluntario de $50.000 COP.

Debido al bajo flujo de donaciones registradas en las últimas semanas, la organización reitera la importancia del respaldo ciudadano para avanzar en el pago de estos costos médicos.

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Las personas interesadas en colaborar pueden realizar sus aportes a través de los siguientes canales oficiales:

DaviPlata / Nequi: 3106087442

3106087442 Bancolombia (Cuenta de Ahorros): 168-000040-87

168-000040-87 NIT: 901522342-2

Apoyar a las fundaciones de protección animal resulta fundamental para garantizar la continuidad de labores de rescate, rehabilitación y tenencia responsable. Este tipo de organizaciones dependen en su totalidad de la solidaridad ciudadana para sostener la logística diaria y asumir tratamientos veterinarios de alto costo, por lo que cada contribución representa una oportunidad concreta para cambiar la realidad de cientos de animales en situación de vulnerabilidad.

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