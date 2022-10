Pluto: la inspiración de Juanes para escribir su nueva canción

Él es Pluto, el goldendoodle de Juanes y Karen Martínez. Foto: Instagram: pluto_the_goldendoodle

Nuestras mascotas no solo llegan a ocupar un gran lugar en nuestro corazón, también llegan a algunos espacios de nuestra casa dónde nunca pensábamos que podrían estar. Este es el caso de Pluto, el goldendoodle de la familia del cantante Juanes y en quién se inspiró para escribir su nueva canción.

Este tipo de razas son fruto del cruce entre el golden retriever y el poodle. Según el portal Experto Animal es una de las razas no aceptadas que más triunfan entre los híbridos de perros y cuando nacen tienen pelo liso y abundante, pero después de las 6 semanas, este comienza a rizarse poco a poco.

Su esperanza de vida es de 12 a 14 años. Los primeros cachorros de goldendoodle nacieron en 1992, originándose la raza tanto en Australia como en Estados Unidos al mismo tiempo. Tienen características heredadas de ambas razas de origen: del golden heredaron sus dotes de perro guía y perro terapia, mientras que del poodle la característica de ser un animal hipoalergénico.

Este hermoso peludo se robó el corazón de Karen ‘Chechi’ Martínez, la esposa del cantante, porque, según relata en el video donde cuenta la historia detrás de su más reciente lanzamiento musical titulado “Por un perro”, ellos hicieron clic al instante en el que se conocieron. Y no es para menos, según expertos, los goldendoodle tienen un buen carácter, pues suelen ser increíblemente sociables, cariñosos y muy dulces y delicados.

“Hace como unos dos años y medio cuando yo abro la puerta de la casa y lo primero que veo es a Cecilia sentada allá en el sofá con Pluto, un cachorrito de cuatro meses. Todo el mundo ay, tan bonito el perro, pero en especial lo que yo veo es que hicieron clic, me di cuenta que el amor de Cecilia por este perro no era normal”.

Pluto se apropió de todos los espacios del hogar del artista: el lado de su cama, el asiento en el carro y el estudio. Incluso, días antes, el cantante sorprende a la ‘Chechi’ y le dice: “Cecilia, me cambiaste por un perro ome”, a lo que ella sonríe y termina por quedarse con su amado y cariñoso perro.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, pues muchos aseguraron que les había pasado lo mismo en sus relaciones sentimentales. ”Yo le he cambiado ya por 5″; “Me cambiaron por un perro, jaja eso me trae recuerdos” escribieron algunas seguidoras.

Conseguir un goldendoodle en Colombia es muy difícil. Estos animales deben pedirse directamente en criaderos que, en su mayoría están ubicados en Estados Unidos. Su precio oscila entre los 2 mil y 3 mil dólares, es decir, entre $9′700.000 y $14.700.000 de pesos más los gastos de importación.

