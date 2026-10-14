Pola tiene 7 años y sigue esperando una familia que la quiera para siempre

De acuerdo con la información brindada por la organización, la perrita goza de un buen estado de salud y cuenta con su esquema de vacunación al día, además de estar esterilizada, por lo que está completamente lista para integrarse a un nuevo hogar donde reciba el cariño, la compañía y la atención que requiere.

La Fundación Tepa dio a conocer la historia de Pola, una perrita de tamaño mediano que tiene siete años de edad y se encuentra a la espera de ser adoptada por una familia para siempre.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Las personas interesadas en brindarle una oportunidad e iniciar el proceso de adopción pueden ponerse en contacto con la Fundación Tepa a través de mensaje directo en sus redes sociales. Asimismo, la institución invita a la comunidad a difundir esta información para facilitarle a Pola el encuentro con su futura familia.

Adoptar a un perro adulto o de edad madura representa una valiosa oportunidad tanto para la mascota como para los adoptantes. Por lo general, los animales de más de cinco años poseen un temperamento más estable, un nivel de energía moderado y hábitos de convivencia ya definidos, lo que facilita su adaptación a la rutina del hogar. Brindar un espacio a un perro adulto no solo le transforma la vida tras años de espera, sino que también fomenta una adopción consciente y llena de gratitud.

Le puede interesar

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱