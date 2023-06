¿Por qué Wilson no atiende el llamado de su guía ni de las personas que lo buscan?

Él es Wilson, el pastor belga malinois que ayudó en el rescate de los cuatro niños indígenas en la selva. Foto: Ejército

Wilson se robó el corazón de los colombianos. Este pastor belga malinois, de 6 años, lleva más de tres semanas perdido en la selva entre Guaviare y Caquetá, y fue fundamental en el rescate de Lesly (13 años), Soleiny (9), Tien Noriel (5) y Cristin (1).

Según el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla, Wilson estaba al mando de su guía canino, el soldado profesional Cristián David Lara Cuaran, cuando se extravió por la complejidad del terreno, la humedad y las adversas condiciones climáticas en la zona de búsqueda.

“Los niños dicen que estuvieron unos días con Wilson, que él ya estaba un poco delgado (...) Seguramente Wilson intentó volver con su binomio, su compañero Lara, y se desorientó nuevamente, y más teniendo en cuenta que no había comido ni se había hidratado debidamente”, asegura el general Giraldo.

En estos momentos, más de 100 soldados están desplegados en el área para dar con el rescate de Wilson. Entre estos, está Lara Cuaran, “quien no ha querido salir, porque él quiere encontrar a su compañero. Ya llevan más de tres años juntos. Y la orden es clara: no dejamos ningún soldado atrás”, agrega el general Giraldo.

Antes del rescate de los cuatro niños indígenas en la selva, que sucedió el 9 de junio, dos unidades militares reportaron que vieron al perro e intentaron llamarlo para capturarlo, pero fue imposible. “La moral es que Wilson está vivo. Ya los soldados lo vieron, no sabemos por qué su comportamiento, pues cuando lo llamaron para acercarse, él salió corriendo”, dice el general Giraldo.

Ante este comportamiento del canino, surgen varias hipótesis. Lenin Ospina, militar en retiro y quien trabajó con animales de búsqueda y rescate, y que además es especialista en comportamiento canino, asegura que Wilson puede estar “en una condición emocional de bloqueo psicológico” y por eso es “probable que no reaccione ante los llamados de las personas”, explica Ospina a Blu Radio.

Ante este panorama, y creyendo que Wilson pudo sufrir un “bloqueo psicológico”, es recomendable que se utilicen las mismas técnicas que en el rescate de los cuatro niños. “Hay que utilizar muchos recursos, porque si el perro está en una condición emocional, digamos, de bloqueo psicológico porque está huyendo, está buscando comida, entonces es probable que no reaccione ante los llamados de las personas”. Y mucho menos de su guía canino.

Lo primero que toca entender es que el belga malinois ha sido un perro que ha incursionado muy bien en las Fuerzas Militares, porque aparte de las especialidades de olfato que se le pueden dar, también se le puede asignar una función de protección personal.

El militar en retiro, Lenin Ospina, cree que Wilson pudo haberse perdido debido a las condiciones del terreno, porque la selva es un área difícil para trabajar. “Una vez su guía lo manda a la búsqueda, pues el perro sale motivado por cumplir con el ejercicio (...) cuando se aleja de su guía, ya el perro se siente un poco desorientado y ya cambia su motivación, probablemente eso también pudo haber sido mediado por los ruidos propios de la selva. A eso le sumamos que el perro pudo haber sido intimado por algún depredador”, dice el experto a Blu Radio.

Además, aclara que el perro Wilson no llevaba GPS porque en estas misiones no se utiliza. “Por protocolo, los perros que participan en actividades de búsqueda y rescate no deben llevar equipamiento, y eso incluye el uso de collares y arnés”. Esto evita que el animal se enrede con alguna rama o algo por el estilo.

La Operación Esperanza continúa hasta encontrar a Wilson. Los militares, los colombianos, Oliver y Hachiko (sus compañeros de misión) no pierden la esperanza en que el canino aparecerá muy pronto.

