¿Por qué mi perro no quiere a ciertas personas?

Los eventos traumáticos, como el maltrato, pueden provocar que los caninos adquieran sentimientos negativos hacia cierto tipo de personas. Foto: Pixabay

Los perros son animales sociables por naturaleza. Ellos disfrutan la compañía de las personas, especialmente la de sus cuidadores y rara vez prefieren estar solos. Estos seres solo brindan amor y lealtad; sin embargo, tal y como sucede con los humanos, son selectivos y tienden a mostrar ciertas preferencias a la hora de relacionarse con los demás. Incluso algunos caninos pueden sentir rechazo y desagrado ante ciertos individuos, pero, ¿por qué?

“A los perros les ocurre lo mismo que a las personas. Hay gente que le cae mejor y otra que le cae peor. Pues a ellos igual. A los perros hay personas que no les resultan simpáticas, por así decirlo y por eso les ladran”, explica el veterinario español del Centro CatDog, Felipe Vázquez Montoto, al portal de cuidado animal Wamiz.

De acuerdo con los expertos en comportamiento canino, factores como la socialización y los traumas influyen en cómo se relacionan los perros con otras personas que no son sus tutores. Los primeros meses de un cachorro son esenciales para construir conexiones positivas con cualquier persona o animal, por lo que, aquellos peludos que no experimentan adecuadamente esta fase de su vida, corren el riesgo de desarrollar miedo y desconfianza hacia otros.

Por otro lado, los eventos traumáticos, como el maltrato, pueden provocar que los caninos adquieran sentimientos negativos hacia cierto tipo de personas. Por ejemplo, si un perro tiene una mala experiencia con un hombre, puede ser que durante algún tiempo vaya a seguir sintiendo ese rechazo por las personas de este género.

Los perros, al igual que los demás animales, no responden bien a las conductas violentas. Estos seres desarrollan vínculos muy fuertes con aquellas personas que juegan y son amorosas con ellos. Por el contrario, suelen no querer a quienes se muestran agresivos, apáticos, indiferentes o insensibles. Una manera de ser violento con un animal es tratar de “educarlo” a través de los golpes o los gritos. Esto no funciona para su educación y solo les genera miedo, estrés y ansiedad. Si una persona grita, golpea, ignora o tiene alguna otra conducta agresiva contra un peludo, lo más probable es que este no lo quiera.

No obstante, es importante decir que el rechazo que un perro experimenta no necesariamente se da porque esa persona sea agresiva o muestre conductas violentas. Como ya dijimos, hay muchos otros factores importantes y la socialización cumple un papel fundamental. Una persona desconocida puede acercarse a un peludo con amabilidad y cariño y esto no asegura que él sienta agrado inmediato hacia ella. Las relaciones con estos animales se deben reforzar todo el tiempo.

