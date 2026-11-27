Que un perro se rasque sin descanso y no se le encuentre ni una sola pulga no significa que el problema sea menor, pues la picazón, conocida en medicina veterinaria como prurito, figura entre los motivos de consulta más frecuentes en las clínicas. Según Royal Canin, una de cada cinco consultas en el mundo está relacionada con signos dermatológicos como picazón, infecciones de la piel y del oído, enrojecimiento o pérdida de pelo, lo que muestra hasta qué punto es un asunto cotidiano para los veterinarios y para quienes conviven con una mascota.

Lo primero que los profesionales intentan descartar son los parásitos, entre ellos las pulgas y los ácaros, y para ello advierten de un detalle importante: no ver pulgas no significa que no estén presentes. En los perros alérgicos a su saliva basta una sola picadura para desencadenar una reacción intensa, de modo que el veterinario puede buscar rastros indirectos, como las heces de pulga en el pelaje, antes de dar el diagnóstico por cerrado. Entre los parásitos que suelen pasar inadvertidos figura también la sarna sarcóptica, provocada por ácaros y mencionada por VCA Animal Hospitals entre las causas más comunes de prurito canino.

Las infecciones son otra explicación habitual, ya que las bacterias y las levaduras pueden causar picazón por sí mismas o aparecer como complicación de otro problema cutáneo. Para detectarlas, el especialista recurre a pruebas como el raspado de piel y la citología, y cuando sospecha una infección suele prescribir antibióticos durante un periodo de 21 a 30 días, según el Manual Veterinario MSD; si el picor desaparece tras el tratamiento, se confirma que ese era el origen.

Cuando el rascado persiste o mejora solo en parte una vez descartados los parásitos y las infecciones, la causa más probable es una alergia. La más conocida es la dermatitis atópica, un trastorno hereditario desencadenado por alérgenos del entorno como el polvo, el polen, el moho, los ácaros del polvo o ciertas plantas, que suele manifestarse con picazón recurrente en las orejas, el rostro y las patas, además de las axilas y la ingle. Según el Manual MSD, el momento en que aparece el picor ofrece una pista: si es estacional, es probable que responda a alérgenos de temporada, mientras que si dura todo el año puede deberse a los ácaros del polvo, a la alimentación o a ambos factores.

La alimentación es, precisamente, otro frente. Las alergias alimentarias son menos frecuentes que las ambientales, pero sus síntomas se confunden con los de otras enfermedades dermatológicas, y por eso los especialistas insisten en que la única forma fiable de diagnosticarlas es una dieta de eliminación supervisada por un veterinario, en la que el perro no debe recibir golosinas ni alimentos ajenos al plan, ya que cualquier extra invalida la prueba. Las pruebas de sangre o de piel, advierte el Manual MSD, no sirven para identificar este tipo de alergia. A ello se suman las alergias de contacto, que pueden originarse con el simple roce de césped, productos químicos, champús, desodorantes de alfombra e incluso metales, como el del plato de comida, y que se complican porque un mismo perro puede padecer varias alergias a la vez.

Ante este panorama, los especialistas recomiendan acudir al veterinario cuando el animal presente de forma recurrente picazón persistente, lamido excesivo de las patas, infecciones repetidas del oído, caída de pelo o cambios en la calidad del pelaje. El diagnóstico suele seguir una secuencia que incluye un examen completo de la piel y el pelo, la búsqueda de pulgas y otros parásitos, las pruebas para detectar infecciones, la dieta de eliminación y, si se confirma una alergia ambiental, análisis intradérmicos que permiten definir un tratamiento individualizado.

El tratamiento depende por completo de la causa y, en muchos casos, la enfermedad se controla pero no se cura, por lo que algunos animales necesitan un manejo prolongado. Para aliviar el picor, los glucocorticoides se consideran los fármacos más eficaces, aunque pueden provocar efectos secundarios como aumento del hambre, de la sed y de la micción. Los antihistamínicos se usan con frecuencia, pero su resultado es muy variable y, según el Manual MSD, la investigación actual no respalda su uso contra el picor en perros; los ácidos grasos esenciales rara vez bastan por sí solos, aunque pueden funcionar con un uso prolongado, y los perros con alergias estacionales pueden beneficiarse de vacunas de desensibilización, que no deben confundirse con las inyecciones antiinflamatorias. Por todo ello, administrar medicamentos sin un diagnóstico previo no es aconsejable.

En definitiva, el rascado intenso, aun sin pulgas a la vista, es una señal que merece atención, y la forma de devolverle bienestar al animal y evitar complicaciones es identificar con ayuda de un veterinario qué lo provoca.

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