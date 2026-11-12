¿Por qué tose mi perro? Causas y qué hacer

Sin embargo, cuando la tos persiste por más de un día, aparece repetidamente o está acompañada de…

De acuerdo con la Clínica Veterinaria McGehee, ubicada en Memphis, Tennessee, en Estados Unidos, una tos ocasional no necesariamente indica una enfermedad, puede presentarse cuando un perro come o bebe demasiado rápido, inhala polvo o se encuentra muy emocionado.

La tos en los perros es algo que puede generar preocupación entre sus tutores. Cuando un perro comienza a toser, es común preguntarse qué le sucede y si necesita atención veterinaria.

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Sin embargo, cuando la tos persiste por más de un día, aparece repetidamente o está acompañada de otros síntomas, es importante consultar con un veterinario. "La tos es una manifestación de un problema de salud y no un diagnóstico por sí solo, por lo que identificar su origen es fundamental para establecer el tratamiento adecuado", destacan los expertos veterinarios.

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Causas de la tos en perros y qué hacer en casa

Según la Clínica Veterinaria McGehee, la tos en los perros puede estar relacionada con infecciones como la tos de las perreras y la influenza canina, neumonía o enfermedades cardíacas, especialmente en animales mayores.

También puede aparecer cuando el perro inhala o traga un objeto extraño. En ese caso, la tos suele comenzar de repente y puede estar acompañada de salivación excesiva o intentos de llevarse las patas a la boca.

Si su perro está tosiendo, pero respira con normalidad y no presenta señales de emergencia, los expertos de Ringo recomiendan mantenerlo tranquilo y evitar el ejercicio intenso. Es importante alejarlo del humo, el polvo y los aerosoles, procurar que tenga agua fresca disponible y observar si aparecen otros síntomas. "No le suministre medicamentos para humanos ni jarabes para la tos sin autorización veterinaria", sostienen.

La tos en los perros puede estar relacionada con infecciones como la tos de las perreras y la influenza canina, neumonía o enfermedades cardíacas, especialmente en animales mayores. Foto: Pexels

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¿Cuándo debe llevar a su perro al veterinario?

Desde el portal especializado Patitas & Co señalan que algunos perros pueden tener mayor riesgo de presentar problemas relacionados con la tos. Es el caso de las razas pequeñas, como Chihuahua, Pomerania, Yorkshire o Maltés, debido a sus características físicas.

No todas las toses requieren atención de urgencia, pero si persisten o empeoran, deben ser evaluadas por un veterinario. Es importante programar una consulta si su perro presenta alguno de estos síntomas:

La tos dura más de dos o tres días.

Los episodios de tos son cada vez más frecuentes o intensos.

Tose sangre, mucosidad o espuma.

Tiene dificultad para respirar o respira más rápido de lo normal.

Está decaído, pierde el apetito o presenta otros signos de enfermedad.

Es muy joven, tiene edad avanzada o padece alguna enfermedad previa.

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