¿Por qué un perro se acuesta patas arriba?

Al igual que la alimentación y el juego, el descanso es uno de los cuidados esenciales que deben recibir los perros para poder tener una vida sana. Por ello, es necesario asegurar que duerman las horas que su cuerpo necesite, para poder recuperar la energía que gastaron a lo largo del día.

Una de las posiciones más comunes en los canes es la de dormir boca abajo, pues esto les permite ponerse de pie rápidamente ante cualquier amenaza. Esto implica que el animal no entre en la fase de sueño profundo, sino que esté en un sueño ligero que le permita despertarse en cualquier momento.

Otra postura común en el descanso de los canes es la de dormir de lado: con esta posición el animal transmite comodidad y seguridad. A diferencia de la anterior postura, esta se desarrolla cuando el can se siente cómodo con las personas que están a su alrededor, pues no está cubriendo sus zonas más vulnerables.

Varios expertos en comportamiento animal aseguran que esta es una de las posturas más recomendadas para que los canes descansen, pues les permite estar en una etapa de sueño profundo y reparador.

No obstante, existe una postura que puede parecer extraña en canes: dormir patas arriba. Cuando los perros duermen de esta forma, dejan al descubierto las zonas más vulnerables de su cuerpo, por lo que se sienten cómodos, seguros y que nada les preocupa.

Esta posición transmite comodidad, seguridad y bastante felicidad en el can. Si bien esta postura no siempre refleja un sueño profundo, sí significa que el can está bastante cómodo y recuperando la energía que gastó durante el día.

El American Kennel Club (AKC), una organización de defensa de los perros de pura raza fundada en 1884, explica que esta es una posición que les permite respirar tranquilamente a los canes, a diferencia de lo que varios dueños piensan sobre ellos.

Otra posible explicación para esta posición se debe a que los canes logran refrescarse, pues ellos no tienen la misma capacidad para sudar como los seres humanos, quienes regulan su temperatura corporal transpirando. De hecho, algunos canes que están cubiertos de pelo suelen tener el vientre descubierto, por lo que el aire puede circular más fácilmente a través de las almohadillas de sus patas y el abdomen, para mantenerse frescos.

Esta es una postura que suelen adoptar menos los perros de cara plana, pues no pueden descansar tranquilamente. Estos canes suelen preferir dormir en el suelo frío cuando necesitan regular su temperatura. También, pueden decidir descansar al lado del ventilador, o de una puerta abierta.

Otras recomendaciones para que los canes regulen su temperatura son la de obtener camas especiales para ellos, o las camas que están elevadas, para proporcionar brisa debajo de su cuerpo.

Los canes que sufren de artritis, o se están recuperando de alguna lesión o cirugía, pueden evitar dormir de espaldas, pues esto puede añadir presión extra en los músculos y las articulaciones adoloridas. Conseguir una cama ortopédica para canes puede aliviar el dolor.

