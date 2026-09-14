¿Qué debe comer su perro según tamaño y edad? Esto dicen los expertos

Garantizar una vida prolongada y saludable para un perro depende en gran medida de los nutrientes que recibe en el plato. Una dieta deficiente o desequilibrada está directamente relacionada con afecciones como la pérdida de masa muscular, la debilidad en el sistema inmunológico y una mayor susceptibilidad a enfermedades infecciosas. Aunque los factores genéticos influyen en la salud de la mascota, una correcta nutrición determina de manera decisiva la evolución de su calidad de vida.

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La importancia de elegir una dieta adecuada responde a la complejidad biológica del animal. De acuerdo con Carlos Cifuentes, médico veterinario de Pet Food Institute, las mascotas requieren más de 40 nutrientes esenciales para mantener un equilibrio metabólico, requerimiento que no todos los productos comerciales logran cubrir. Por esta razón, conocer la composición, la procedencia y la calidad de los ingredientes resulta un paso indispensable al seleccionar el alimento.

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Esta necesidad de ofrecer mayor calidad ha impulsado el mercado de alimentos en Colombia. Según cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), durante 2025 las exportaciones de alimento para mascotas desde dicho país hacia Colombia registraron un incremento del 17 % en su valor comercial. Este crecimiento responde a una oferta respaldada por marcos regulatorios e instituciones como el Pet Food Institute, orientadas a garantizar estándares estrictos en la elaboración de dietas completas e inocuas.

Las necesidades nutricionales varían significativamente según las etapas de desarrollo y el porte de la mascota:

Razas pequeñas: durante la etapa de cachorro, estos ejemplares requieren un alto aporte calórico, proteínas de alta calidad y nutrientes como el DHA para el desarrollo del sistema nervioso y cerebral. En la adultez, las croquetas formuladas de manera específica contribuyen al control del sarro dental y al cuidado de la piel. Al alcanzar la etapa senior, la inclusión de antioxidantes ayuda a preservar la función cognitiva, mientras que las proteínas de alta digestibilidad mantienen la masa muscular.

durante la etapa de cachorro, estos ejemplares requieren un alto aporte calórico, proteínas de alta calidad y nutrientes como el DHA para el desarrollo del sistema nervioso y cerebral. En la adultez, las croquetas formuladas de manera específica contribuyen al control del sarro dental y al cuidado de la piel. Al alcanzar la etapa senior, la inclusión de antioxidantes ayuda a preservar la función cognitiva, mientras que las proteínas de alta digestibilidad mantienen la masa muscular. Razas medianas: los cachorros de este segmento necesitan un desarrollo armónico soportado en ácidos grasos como Omega 3 y 6. Durante la adultez, en especial tras procedimientos como la esterilización, el gasto energético disminuye, lo que exige un estricto control calórico para prevenir el sobrepeso. En la vejez, resulta determinante el aporte de proteínas de alta densidad y fibras solubles para proteger el tránsito intestinal.

los cachorros de este segmento necesitan un desarrollo armónico soportado en ácidos grasos como Omega 3 y 6. Durante la adultez, en especial tras procedimientos como la esterilización, el gasto energético disminuye, lo que exige un estricto control calórico para prevenir el sobrepeso. En la vejez, resulta determinante el aporte de proteínas de alta densidad y fibras solubles para proteger el tránsito intestinal. Razas grandes: al experimentar un crecimiento óseo acelerado, los cachorros de talla grande requieren niveles estrictamente controlados de calcio y energía para prevenir patologías como la displasia de cadera o codo. Durante la edad adulta, los alimentos deben incluir nutrientes como la glucosamina para proteger el sistema articular frente al desgaste y prevenir la torsión gástrica. Al ingresar a la etapa senior, la dieta debe enfocarse en reducir la inflamación mediante ácidos grasos EPA y DHA, junto con niveles reducidos de fósforo para preservar la función renal.

Suministrar una alimentación formulada específicamente para la edad, el peso y la condición física del perro, sumado a la verificación de sellos de calidad y regulaciones internacionales en el producto seleccionado, se consolida como la estrategia más efectiva para respaldar la vitalidad del animal en cada etapa de su vida.

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