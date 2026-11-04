"Qué dolor": Murió Pluto, el perro de Juanes y Karen Martínez que inspiró una canción

En su publicación, Martínez expresó el profundo dolor que le dejó la partida de su compañero, especialmente después de los días difíciles que vivieron tras una…

Pluto, el perro de la familia del cantante colombiano Juanes y su esposa, la actriz Karen Martínez, falleció recientemente después de enfrentar problemas de salud. La noticia fue compartida por la también presentadora a través de sus redes sociales, donde publicó un emotivo mensaje de despedida para el animal que durante años fue uno de los integrantes más queridos de su hogar.

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En su publicación, Martínez expresó el profundo dolor que le dejó la partida de su compañero, especialmente después de los días difíciles que vivieron tras una intervención quirúrgica. Según contó, Pluto había sido operado de un tumor 15 días antes de su fallecimiento y, desde entonces, permaneció a su lado acompañándolo durante su recuperación.

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“Fuiste tan fuerte mi amor, aguantaste como un verdadero guerrero, esperaste a que llegara tu hermana para poder despedirte y que estuviéramos todos. Solo faltó tu papá porque no te dieron las fuerzas, pero se que lo diste todo”, escribió. También destacó su carácter protector, pues incluso cuando ya no tenía fuerzas para ladrar, intentaba alertarla ante la presencia de otras personas.

Para Martínez, Pluto fue mucho más que una mascotam era su guardián, compañero y una presencia constante en su vida. En su despedida, agradeció el amor incondicional que recibió de él y aseguró que, si pudiera volver a comenzar su historia juntos, lo acogería una y mil veces más, aun sabiendo lo doloroso que sería despedirse.

“Gracias, Pluto, por enseñarme una de las formas más puras y bonitas de amar, gracias por escogerme como tu mamá, por confiar en mí y por regalarme un amor tan leal”, escribió.

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Juanes también despidió a Pluto: el perro que inspiró una de sus canciones

El cantante Juanes también se pronunció sobre la muerte del animal y compartió un mensaje de cariño para su esposa y para el perro que hizo parte de su familia.

“Qué dolor, mi Ceci adorada. Tanto amor que teníamos por nuestro Pluto, y tanto más que nos dio. Nos va a hacer mucha falta, pero tanto nos enseñó”, expresó el artista. Además, recordó que el vínculo entre Karen Martínez y el perro era tan especial que incluso llegó a inspirarle una canción.

En 2022, el paisa contó que Pluto había sido la inspiración de "Por un perro", una canción que lanzó junto a la agrupación mexicana Ángeles Azules. En aquel momento, explicó que la conexión entre su esposa y el animal fue evidente desde el primer encuentro.

Según relató entonces, Pluto llegó a su hogar cuando tenía cuatro meses y, desde el comienzo, conquistó el corazón de Martínez. El cariño entre ambos era tan grande que Juanes bromeaba con que había quedado en el último lugar de la familia, mientras que el perro ocupaba el primero.

La historia de Pluto también quedó reflejada en los espacios que conquistó dentro del hogar, ya que tenía su lugar en la cama, en el carro y hasta en el estudio del cantante.

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