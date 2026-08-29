Ragnar tenía una “familia” que lo dejó en los huesos: ahora busca un hogar de verdad

El perro llegó a una jornada de esterilización acompañado por una supuesta familia, pero la fundación decidió intervenir al conocer su delicado estado. Foto: Fundación Por Amor a Rocky

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Ragnar fue encontrado en Santa Marta en condiciones críticas. Estaba tan delgado que su cuerpo era prácticamente “piel y huesos” y tenía las encías completamente pálidas. Su estado de salud era tan delicado que necesitó una transfusión de sangre para poder sobrevivir.

El perro fue rescatado por la Fundación Por Amor a Rocky, una organización sin ánimo de lucro dedicada al rescate y protección de animales que tiene presencia en Bogotá y también desarrolla labores de rescate y jornadas de esterilización en Santa Marta.

De acuerdo con Por Amor a Rocky, Ragnar llegó a una de las jornadas de esterilización en Santa Marta acompañado de una “familia”. Sin embargo, al conocer las condiciones en las que se encontraba, los integrantes de la fundación decidieron intervenir y rescatarlo.

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Durante los primeros días después de su rescate, el pronóstico de Ragnar era reservado. “Pero Ragnar tenía ganas de vivir”, aseguró la fundación. Con tratamiento veterinario, alimentación, cuidados y acompañamiento, el canino comenzó a recuperar poco a poco sus fuerzas.

Con el paso del tiempo, el cambio fue evidente. El perro recuperó peso, energía y su comportamiento alegre. Ahora, completamente recuperado, busca una familia que le permita comenzar una nueva etapa después de la situación de abandono y maltrato que atravesó.

“¿Se acuerdan de este bebé hermoso que en nuestra última jornada rescatamos de una ‘familia’ que lo tenía en muy malas condiciones? Pues ya está en adopción”, escribieron.

Ragnar está listo para un nuevo hogar

Según Por Amor a Rocky, Ragnar es un perro sociable con otros caninos y disfruta especialmente de su compañía. Sin embargo, todavía presenta dificultades para convivir con gatos, por lo que la fundación busca para él un hogar donde no haya felinos.

Actualmente, Ragnar ya está castrado y cuenta con su esquema de vacunación al día, por lo que está listo para ser adoptado.

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La organización también busca una alternativa temporal para él mientras aparece una familia definitiva como un hogar de paso en Bogotá y sus alrededores donde pueda continuar recibiendo cariño y estabilidad.

Para la fundación, el objetivo no es solamente encontrarle un lugar donde vivir, sino darle la oportunidad de sentirse querido y protegido.

“Sobrevivir fue solo el primer paso. Ahora me falta aprender lo que es ser amado para siempre”, escribió la organización al contar la historia de Ragnar desde la perspectiva del perro.

Por Amor a Rocky invitó a las personas interesadas en brindarle un hogar de paso o adoptarlo de manera definitiva a comunicarse a través de su cuenta de Instagram @rockyadopcion.

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