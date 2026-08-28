“Su fama traspasó fronteras”: despiden a Barbas, el perro que acompañó 13 años a la Policía

Personas de distintos municipios de Antioquia llegaban a Concepción para conocer a Barbas y tomarse fotografías con él. Foto: Policía de Antioquia

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El municipio de Concepción, ubicado en el Oriente antioqueño, despidió a uno de sus habitantes más queridos. Se trata de Barbas, un perrito criollo que durante 13 años acompañó a los uniformados de la estación de Policía.

La noticia de su muerte fue anunciada por la misma Policía de Antioquia a través de una publicación en sus redes sociales, en la que recordaron los años que Barbas compartió con los uniformados. “Hoy deja un gran vacío, pero también una huella imborrable en nuestros corazones. Gracias, Barbas, por 13 años de amor y compañía. Tu recuerdo vivirá por siempre”, escribieron.

Según la institución, su nobleza hizo que se ganara el cariño de toda la comunidad y que su fama trascendiera las fronteras de Concepción. Personas provenientes de diferentes municipios de Antioquia llegaban hasta el pueblo para conocerlo, saludarlo y tomarse fotografías con él.

“Su fama traspasó las fronteras de Concepción: personas de diferentes municipios de Antioquia llegaban para conocerlo y saludarlo”, aseguraron.

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La historia del “perrito policía” más famoso de Antioquia

La historia de Barbas junto a los uniformados ya era conocida desde años atrás. En agosto de 2023, la Policía Nacional publicó un perfil sobre el animal, al que describió como “el entrañable perrito que comparte su vida con la Policía” y una de las figuras más queridas de Concepción.

En ese momento, la institución señalaba que Barbas llevaba aproximadamente ocho años frecuentando las inmediaciones de la estación de Policía, donde pasaba las noches y había establecido un estrecho vínculo con los uniformados.

Su cercanía con los agentes incluso le valió el apodo cariñoso de “perrito policía”. De acuerdo con la publicación de la Policía Nacional, Barbas llegó a lucir con orgullo el uniforme de la institución.

Pero su relación con los policías era solo una parte de la historia. El perro también se convirtió en un personaje reconocido entre los habitantes y turistas que recorrían las calles de Concepción. La Policía relató que las personas se acercaban a fotografiarse con él y a expresarle su cariño.

Para entonces, su popularidad ya había comenzado a extenderse por el Oriente antioqueño. La institución señalaba que su nombre se había propagado más allá del municipio y que se había convertido en uno de los animales más queridos de la región.

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Una despedida que conmovió al municipio

Tras conocerse su muerte, la Personería Municipal de Concepción también dedicó un mensaje a Barbas y lo calificó como un “habitante ilustre y entrañable” del municipio.

La entidad destacó que sus recorridos por las calles empedradas de Concepción conquistaron tanto a los habitantes como a los visitantes, quienes encontraban en el perro una particular forma de bienvenida.

“Hoy sus huellas dejan de recorrer este suelo para quedar grabadas para siempre en la historia y el patrimonio afectivo de Concepción”, señaló la Personería Municipal en su mensaje de despedida.

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