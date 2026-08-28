Pitbull murió tras ser atacado con arma blanca en Tocancipá: piden justicia

El animal murió después de recibir varias heridas con un arma cortopunzante durante una disputa con otro perro. Foto: Archivo Redes Sociales

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La muerte de Sultán, un perro pitbull que era conocido por los habitantes de Tocancipá, Cundinamarca, generó indignación en el municipio. Aunque vivía en condición de calle, vecinos del sector se encargaban de alimentarlo y cuidarlo. El animal murió después de recibir varias heridas con un arma cortopunzante durante una disputa con otro perro.

Los hechos se registraron en inmediaciones de Reservas de Alejandría, en la vereda Canavita. Según los testimonios conocidos, Sultán se encontraba en el lugar cuando se produjo un altercado con otro canino, que estaba acompañado por un hombre.

Tras la pelea entre los perros, el hombre habría sacado un cuchillo que llevaba consigo y atacado a Sultán. De acuerdo con los testimonios, el animal recibió seis heridas en diferentes partes de su cuerpo, la gravedad de las lesiones provocó posteriormente su muerte.

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El personero de Tocancipá, Juan Sebastián Segovia, manifestó su preocupación por la muerte de Sultán, de aproximadamente ocho años. El funcionario pidió a las autoridades avanzar en la investigación para identificar al responsable y tomar las medidas correspondientes.

“Estamos pidiendo y solicitando a los entes investigadores y a todos aquellos que pueden adelantar el proceso que se tomen medidas, se individualice al responsable y se haga justicia con este tipo de casos”, destacó.

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La situación generó preocupación entre los habitantes de Tocancipá, luego de que quedara en libertad tras lo ocurrido. Los residentes esperan que las autoridades esclarezcan el caso y determinen lo que corresponda.

La comunidad hizo un llamado para que se aplique la Ley Ángel, que establece medidas relacionadas con la protección de los animales frente al maltrato, el abandono y la tenencia irresponsable.

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