Refugio con más de 70 animales, muchos viejitos y enfermos, pide apoyo por falta de recursos

Las lluvias y el frío han afectado la salud de decenas de animales rescatados. Foto: Cortesía

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El Refugio San Miguel, dedicado al rescate y cuidado de animales en condición de vulnerabilidad, emitió un llamado urgente a la ciudadanía ante la difícil situación que enfrenta actualmente por falta de recursos.

De acuerdo con información compartida por el refugio, en redes sociales están con el usuario @refugio.sanmiguel1, actualmente albergan a 71 animales rescatados, entre ellos 52 perros y 19 gatos. A esta cifra se suman los recientes rescates realizados en lo corrido del año, 19 perros y 7 gatos, lo que ha incrementado significativamente los gastos y la demanda de atención.

El refugio opera en dos sedes. Una de ellas está ubicada en Bogotá, donde permanecen los animales de mayor edad, así como aquellos que requieren cuidados especiales por enfermedades o tratamientos veterinarios. La otra se encuentra en el municipio de Ubaté, Cundinamarca, donde se alojan principalmente los perros de mayor tamaño.

Sin embargo, la situación en este último lugar se ha vuelto crítica. Según explican desde el refugio, las bajas temperaturas y las fuertes lluvias han afectado gravemente la salud de los animales. La humedad constante, las filtraciones de agua y las condiciones del terreno han provocado que muchos permanezcan mojados, incluso en sus lugares de descanso, debilitando sus defensas y aumentando el riesgo de enfermedades.

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“Actualmente estamos buscando trasladarnos, porque el clima de Ubaté les ha afectado mucho. El frío es muy fuerte, el invierno ha sido intenso y varios se han enfermado. El lugar donde estamos se inunda y las camas se mojan, así que la idea es encontrar un espacio más cálido o al menos más templado”, señalan.

Por recomendación veterinaria, los animales deben recibir desparasitación, vitaminas, una alimentación reforzada y mayor aporte de proteína para recuperar peso y mejorar su estado de salud. No obstante, el refugio asegura que en este momento no cuenta con los recursos suficientes para asumir estos costos. “Necesitan el doble de comida y cuidados especiales, pero no podemos costearlo. Están muy delgados y necesitan recuperarse”, agregan.

Ante este panorama, el Refugio San Miguel solicita apoyo con concentrado para perros y gatos, alimentos como arroz, verduras y pollo para la preparación de comida, así como cobijas, camas y prendas que ayuden a proteger a los animales del clima.

La organización enfatiza que cualquier ayuda, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia en el bienestar de los animales. Asimismo, invita a quienes no puedan donar a compartir la información para ampliar el alcance del llamado.

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“Nuestro refugio se está quedando sin alimento. Cualquier donación suma, puede ser física o puede ser económica, puede ser alimento o ayudas para la sopa de los gordos. Hoy solo contamos con los buenos corazones que nos quieran ayudar”, aseguraron.

Quienes deseen colaborar o conocer más información pueden comunicarse al a través del número 3006919464 o la cuenta de Instagram del refugio: @refugio.sanmiguel1.

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