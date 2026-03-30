Restaurante defiende a perrita rescatada luego de que clientes la llamaran “tapete viejo”

Imagen de referencia. Su mensaje generó una fuerte reacción en plataformas digitales, donde numerosos usuarios expresaron respaldo a su decisión. EFE/Sebastião Moreira Foto: EFE - Sebastiao Moreira

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Un hecho ocurrido en Oaxaca, México, ha generado conversación en redes sociales, luego de que el propietario de un local decidiera adoptar a una perrita callejera que llegó en busca de alimento.

La cachorra apareció hace varios meses en el negocio Tortas Carísimas, donde fue acogida por el dueño, quien optó por brindarle cuidado y un lugar permanente. Tras su llegada, el animal recibió atención básica, incluyendo un baño en un spa canino y la cirugía de esterilización.

Sin embargo, la decisión no fue bien recibida por todos los clientes. Algunos comensales manifestaron su inconformidad, argumentando que la presencia del animal afectaba la imagen del lugar. Ante esta situación, el propietario mantuvo su postura y dejó clara su posición a través de redes sociales, donde explicó que la perrita, a la que llamó Lola, permanecería en el sitio.

El comerciante incluso respondió a las críticas señalando que quienes no se sintieran cómodos podían solicitar su pedido para llevar, reafirmando así su compromiso con el bienestar del animal.

Con el paso de los días, la historia de Lola se viralizó y transformó en un símbolo de empatía hacia los animales en situación de calle. Actualmente, la perrita no solo permanece en el establecimiento, sino que también cuenta con el apoyo de una comunidad que ha valorado el gesto del dueño y su determinación frente a las críticas.

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