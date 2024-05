Renegado: mi héroe perruno, gracias por existir y por permanecer en mi corazón

Renegado era un perrito criollo y murió a los 5 años salvando a uno de sus humanos. / (Imagen de referencia) Foto: Pixabay

Carta escrita por Martín Elías Pacheco*

Renegado, te cuento que mi hermano César ya es todo un hombre, está casado y tiene un hijo. Si aquella tarde de abril no hubieses dado la vida por él, nada de lo anterior hubiese sido posible. Tengo intacta la escena de ese día que íbamos caminando por la orilla de la polvorienta carretera de piedra de balastro. Como de costumbre, todo era risas y juegos contigo. César se salió de la orilla de la carretera y no se percató del camión que venía a toda velocidad, tu reacción fue correr y empujar a mi hermano a la orilla, pero no mediste que esa hazaña te costaría la vida. Una de las llantas del pesado camión te golpeó.

Al ver la escena empecé a gritar y a pedir auxilio. Quedaste tendido en la carretera, llorando y desangrándote. Mi mamá estaba sin palabras porque también vio la escena donde como un héroe salvaste a César. Intentamos ayudarte, tú lo recuerdas. Sin embargo, tu mirada profunda, poco a poco, se fue apagando y cerraste tus hermosos ojos. Te habías ido.

Te llevamos a la casa y te preparamos un espacio en nuestro patio. Allí te enterramos. Ese día lloré mucho y al siguiente día no quise ir al colegio. Ha sido uno de los momentos más tristes de mi vida, Renegado. Recuerdo que todas las noches me acompañabas a la cocina a buscar algo que picar. Mi mente me estaba jugando una mala pasada y te veía parado viendo fijamente, esperando a que te diera un poco de lo que comía. Decidí no ir más a la cocina porque no era fácil que te aparecieras como si estuvieses vivo.

Te convertiste en el héroe de mi familia y del pueblo. No se hablaba de nada que no fueras tú y cómo te metiste a salvar a César.

Renegado, te cuento que tu hermana Laika, Tambor y Pantera te extrañaron mucho. Ellos también estaban desanimados y ya no querían ni ladrar. Laika tuvo muchos hijos después y su generación sigue viva aún. Tu nombre no lo quise volver a usar en ningún animal, porque tú no tienes reemplazo. Sin embargo, en esta carta quiero prometerte que la próxima vez que tenga un amor perruno en mi casa llevará tu nombre, porque creo en la reencarnación y allí estarás tú.

Han pasado 20 años desde tu muerte y tu imagen sigue intacta en mi memoria. Llegaste pequeño a casa, con una ternura que me robó el cariño. Cada momento jugando al escondite, corriendo en el patio y yendo a bañarnos al río, los atesoro. Renegado, mi héroe perruno, gracias por existir y por permanecer en mi corazón. Tu tío César y yo te mandamos un abrazo hasta el cielo.

