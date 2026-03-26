Rescatan a más de 70 perros en condiciones críticas en casa de Barranquilla

La intervención contó con la participación de varias entidades distritales ante la gravedad del caso. Foto: Pexels

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Más de 70 animales fueron rescatados de una vivienda en Barranquilla durante un operativo liderado por las autoridades distritales, luego de denuncias ciudadanas que alertaban sobre presuntos casos reiterados de maltrato y condiciones inadecuadas para su bienestar.

La intervención se llevó a cabo este jueves 26 de marzo en un inmueble ubicado en la calle 93 y contó con la participación de distintas entidades, entre ellas la Personería Distrital, la Secretaría de Salud, inspecciones de Policía y el cuerpo de bomberos. En el lugar, los equipos encontraron a decenas de perros en estado crítico, en condiciones de insalubridad y abandono.

Según informó la Alcaldía de Barranquilla en su cuenta de X, los animales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal para su valoración y cuidado. La administración también informó que, debido a la magnitud del caso, el Centro de Bienestar Animal (CBA) operará temporalmente solo para atender emergencias vitales.

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Durante el operativo en el caso de la vivienda ubicada en la calle 93, que continúa en desarrollo, se ha logrado el rescate de más de 70 animales, los cuales están siendo trasladados al Centro de Bienestar Animal para su valoración y cuidado. pic.twitter.com/iLszLTipIl — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) March 26, 2026

El procedimiento se da en medio de la conmoción generada por la muerte de Jersey, un perro que habría sido atacado en ese mismo lugar. Este hecho intensificó los llamados de una intervención por parte de la ciudadanía y de sectores animalistas.

Según explicó el concejal animalista de Barranquilla, Juan Camilo Fuentes, a través de sus redes sociales, el sitio ya era conocido por denuncias previas relacionadas no solo con maltrato animal, sino también con riesgos para la seguridad y la salud pública. “Esto no puede seguir ocurriendo en Barranquilla”, señaló.

Fuentes también aseguró que los animales encontrados presentaban un estado de salud preocupante y que el entorno en el que vivían evidenciaba una grave vulneración de sus condiciones básicas. “Más de 70 animales, que se encontraban en condiciones críticas, están recibiendo atención del Centro de Bienestar Animal y serán reubicados en hogares donde puedan vivir con dignidad”, afirmó.

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El caso ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control frente a situaciones de hacinamiento y abandono, así como de promover una mayor conciencia sobre la tenencia responsable de animales. Además, resalta el papel clave de la ciudadanía, cuyas denuncias permitieron activar la respuesta de las autoridades.

Por ahora, los animales rescatados permanecen bajo observación de las autoridades.

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